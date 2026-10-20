Apple chuẩn bị ra mắt loạt sản phẩm mới vào ngày 28/10

Ảnh minh họa: Apple

Ngày 19/10 giờ địa phương, Apple đăng trên trang chủ thư mời gửi tới giới truyền thông và các nhà phân tích về sự kiện ra mắt sản phẩm mới mang tên “Apple Experience in Los Angeles”, dự kiến diễn ra tại Los Angeles, bang California (Mỹ).

Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 10h sáng ngày 28/10 theo giờ miền Tây nước Mỹ, tức 0h ngày 29/10 giờ Việt Nam.

Apple chưa công bố danh sách sản phẩm dự kiến giới thiệu tại sự kiện. Tuy nhiên, theo nhận định của CNBC và Bloomberg, dòng chữ “Pro and tell” trên thư mời có thể là gợi ý về các thiết bị cao cấp thuộc dòng Pro, trong đó có khả năng xuất hiện những mẫu máy Mac mới sử dụng chip do Apple tự phát triển.

Thông báo của Apple về sự kiện ra mắt sản phẩm ngày 28/10. Ảnh: Apple

Theo Bloomberg, Apple có thể giới thiệu mẫu MacBook Pro đầu tiên được trang bị màn hình cảm ứng. Bloomberg cho biết mẫu laptop này dự kiến sử dụng màn hình OLED, hứa hẹn cải thiện chất lượng hiển thị và độ tương phản.

Dòng MacBook Pro mới có thể nhẹ hơn thế hệ sử dụng chip M5 Pro và M5 Max ra mắt tháng 3/2026, vốn có trọng lượng khoảng 1,60–1,62 kg ở bản 14 inch và 2,14–2,15 kg ở bản 16 inch.

Trong báo cáo ngày 19/10, nhà phân tích Ben Reitzes của Melius Research cũng dự đoán Apple sẽ giới thiệu các mẫu máy Mac mới vào mùa thu năm nay, “bao gồm một mẫu máy tính xách tay có màn hình cảm ứng”.

Bloomberg nhận định việc Apple giới thiệu MacBook màn hình cảm ứng sẽ đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chiến lược phát triển máy tính của hãng. Trước đó, Apple từng không ủng hộ việc trang bị màn hình cảm ứng cho MacBook. Trong cuộc phỏng vấn với Wired năm 2018, Giám đốc phần mềm Craig Federighi từng nhận định rằng việc phải liên tục đưa tay lên chạm vào màn hình laptop có thể khiến người dùng mỏi và không thuận tiện khi sử dụng.

Sự kiện ngày 28/10 sẽ đánh dấu lần ra mắt sản phẩm thứ ba của Apple kể từ khi ông John Ternus kế nhiệm ông Tim Cook giữ chức CEO vào tháng 9 năm nay. Trước đó, ngày 9/9, Apple giới thiệu dòng iPhone 18 Pro và mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng mang tên iPhone Duo. Đến ngày 13/10, Apple tiếp tục công bố loạt thiết bị dành cho nhà thông minh, trong đó có trung tâm điều khiển HomeView và các sản phẩm tích hợp trợ lý ảo Siri.