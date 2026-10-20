EVN tiếp tục cảnh báo nhóm Facebook giả mạo

Hình ảnh Nhóm giả mạo EVN trên Facebook - ảnh chụp màn hình ngày 18/10/2026. Ảnh: Văn Xuyên/Bnews/Vnanet.vn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết trên mạng xã hội Facebook hiện xuất hiện nhóm có tên “Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam”, giả mạo tên gọi, biểu trưng và hình ảnh nhận diện của EVN và có khả năng gây nhầm lẫn là kênh thông tin chính thức của Tập đoàn. Đồng thời khẳng định nhóm Facebook nêu trên không do EVN quản lý, vận hành hoặc ủy quyền thành lập.

Nhóm Facebook này được thiết lập ở chế độ công khai, hiện có khoảng 650 thành viên. Tên nhóm hiển thị là “Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam”; ảnh bìa sử dụng hình ảnh người lao động EVN, hoạt động ngành Điện lực cùng biểu trưng “60 năm EVN” và thông điệp “Thắp sáng niềm tin”. EVN cho rằng việc tự ý sử dụng tên gọi và hình ảnh nhận diện của EVN dễ khiến người dùng mạng xã hội dễ nhầm tưởng đây là nhóm chính thức của Tập đoàn.

Để tránh nhầm lẫn và tránh tiếp nhận thông tin chưa được kiểm chứng, EVN đề nghị Quý khách hàng, cán bộ, công nhân viên và người dùng mạng xã hội nâng cao cảnh giác, không tham gia nhóm.

“Người dân cần thận trọng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin nội bộ hoặc chia sẻ nội dung từ nhóm giả mạo này; hãy kiểm chứng thông tin qua website https://www.evn.com.vn và các kênh thông tin chính thức của EVN; đồng thời cảnh báo để người thân, đồng nghiệp và bạn bè nhận biết, tránh nhầm lẫn”, EVN nhấn mạnh.