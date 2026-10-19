Hé lộ thiết kế siêu mỏng trên iPhone Air 2

Sau khi lựa chọn thiết kế siêu mỏng cho iPhone Air, Apple được cho là đang tìm cách cải thiện những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng trên phiên bản kế nhiệm. Các thông tin rò rỉ mới cho thấy iPhone Air 2 có thể được tinh chỉnh cả về màn hình, pin lẫn khả năng chụp ảnh.

iPhone Air 2 có thể mỏng hơn so với iPhone Air.

Theo MacRumors, iPhone Air 2 có thể sở hữu thân máy dày 5,2 mm, mỏng hơn 0,4 mm so với thế hệ trước, tương đương mức giảm khoảng 7%. Độ mỏng này cũng được cho là gần với thiết kế của iPhone Duo khi mở hoàn toàn màn hình.

Điểm đáng chú ý là kích thước thân máy giảm nhưng dung lượng pin lại có thể tăng. Nguồn tin Digital Chat Station cho biết thiết bị dự kiến sử dụng pin 3.500 mAh, cao hơn khoảng 11% so với iPhone Air hiện tại. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là thay đổi đáng quan tâm đối với dòng iPhone ưu tiên kiểu dáng mỏng nhẹ.

Để giải quyết bài toán không gian bên trong, Apple được cho là đang phát triển công nghệ màn hình mới với tấm nền mỏng hơn và độ sáng cao hơn. Thiết kế này có thể giúp hãng tiết kiệm diện tích dành cho linh kiện, đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng mà không phải đánh đổi độ sáng màn hình.

Camera cũng có thể là hạng mục được nâng cấp trên iPhone Air 2. Theo báo cáo của The Elec, Apple dự kiến bổ sung camera góc siêu rộng, mở rộng khả năng chụp ảnh so với cấu hình trên phiên bản tiền nhiệm. Đây có thể là thay đổi hữu ích với người dùng thường chụp phong cảnh, kiến trúc hoặc ảnh nhóm.

Theo các thông tin hiện có, iPhone Air 2 dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027, cùng thời điểm với iPhone 18 và iPhone 18e. Tuy nhiên, những chi tiết về thiết kế, pin và camera vẫn chưa được Apple xác nhận chính thức. Khả năng cải thiện thời lượng pin trong một thân máy mỏng hơn sẽ là yếu tố đáng theo dõi khi thiết bị tiến gần thời điểm trình làng.