Ông Trump bất ngờ nói Mỹ có thể lập tức rút khỏi cuộc chiến với Iran, hé lộ trở ngại đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo kênh Iran International, phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Kansas ngày 19/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington hiện có thể rút khỏi cuộc chiến với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Có người nói rằng chúng ta có thể rút đi ngay lúc này. Điều đó đúng. Chúng ta có thể rút đi ngay bây giờ. Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân”.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump đề cập những khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác đàm phán tại Tehran, đồng thời cho rằng bộ máy lãnh đạo Iran đã chịu tổn thất nghiêm trọng.

Ông Trump nói: “Tôi chẳng biết phải đàm phán với ai nữa. Tầng lãnh đạo thứ nhất của họ đã không còn. Tầng lãnh đạo thứ hai cũng không còn. Một nửa tầng lãnh đạo thứ ba cũng đã không còn”.

Theo Tổng thống Mỹ, những nhà lãnh đạo Iran còn lại đã yêu cầu ông bảo đảm rằng họ sẽ không bị giết “như cách chúng tôi đã giết những người khác”.

Bên cạnh những nhận định về bộ máy lãnh đạo Iran, ông Trump còn tuyên bố lực lượng quân sự của nước này đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran không còn lực lượng hải quân hay không quân, trong khi các hệ thống radar và phòng không đã bị phá hủy.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố 229 máy bay chiến đấu của Iran đã bị “xé mảnh vương vãi khắp các đường băng”.