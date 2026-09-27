Theo mũi kim, giữ nghề nón Đan Du

Trải qua bao đổi thay, người dân thôn Đan Du vẫn cần mẫn bên những chiếc lá, vành tre và đường kim quen thuộc. Từ đôi bàn tay khéo léo ấy, những chiếc nón mộc mạc ra đời, mang theo vẻ duyên dáng và nét riêng của một làng nghề lâu đời.

Nhiều công đoạn làm hoàn toàn bằng thủ công nên nón Đan Du bền, nhẹ và đẹp theo thời gian nhưng cũng tốn không ít thời gian và công sức.

Những chiếc lá sau khi phơi khô được là phẳng, lựa kỹ. Những người thợ nâng từng chiếc lá, ngắm sắc trắng, nhìn đường gân trước khi đưa lên khuôn.

Từng lớp lá được xếp lên khuôn, ôm lấy những vòng vành. Bàn tay người thợ chỉnh từng mép lá để mặt nón phẳng và cân xứng.

Nghề làm nón hiện diện trong những góc nhà.

Ông Võ Xuân Nam (thôn Đan Du, xã Kỳ Khang) chia sẻ: "Tôi làm nón từ khi còn nhỏ, đến nay đã ngoài 80 tuổi vẫn chưa rời cái kim, chiếc lá. Nghề này không làm mình giàu, nhưng cũng giúp trang trải cuộc sống. Ngày nào còn khỏe, ngày đó tôi còn làm. Cầm kim khâu nón đã trở thành một phần cuộc sống của mình".

Mũi kim luồn qua lá, qua vành. Đường khâu cứ thế nối dài, chậm rãi mà chắc chắn, giữ cho chiếc nón bền đẹp qua nắng mưa.

Để tạo nên một chiếc nón lá bền, đẹp, đòi hỏi những người thợ phải có sự khéo léo của đôi bàn tay và tính thẩm mỹ cao.

Một chiếc nón cần nhiều giờ tỉ mỉ, từ sửa lá, lên khuôn đến những mũi khâu cuối cùng, chứa đựng nhiều tâm huyết, sự tỉ mỉ của người thợ.

Nghề làm nón thủ công vẫn được gìn giữ bằng đôi tay khéo léo qua nhiều thế hệ.

Em Lê Thị Cẩm Thư (thôn Đan Du, xã Kỳ Khang) chia sẻ: "Em học làm nón vì đây là nghề truyền thống của quê hương mình. Lúc tự tay làm thử, em mới thấy để có một chiếc nón đẹp phải khéo léo và kiên nhẫn đến thế nào. Em muốn học để hiểu hơn công việc của ông bà, bố mẹ, và càng thêm yêu quê hương, yêu nét văn hóa riêng của thôn Đan Du".

Mỗi chiếc nón Đan Du được bán với giá từ 50.000 đến 80.000 đồng; những chiếc nón được làm cầu kỳ hơn để làm quà có giá khoảng 150.000 đồng.

Từ thôn Đan Du, những chiếc nón được đưa đến nhiều vùng miền, mang theo dấu ấn riêng trong từng lớp lá và đường khâu tỉ mỉ.

Hiện nay, toàn xã có khoảng 275 hộ theo nghề làm nón, cùng gìn giữ và trao truyền sự khéo léo, kinh nghiệm làm nghề qua nhiều thế hệ. Bởi ở Đan Du, mỗi chiếc nón ra đời không chỉ là thành quả của những giờ lao động tỉ mỉ, mà còn mang theo ký ức về một làng nghề và tình yêu của người dân dành cho nét văn hóa riêng của quê hương.

Clip: Bền bỉ giữ nghề làm nón Đan Du