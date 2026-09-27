Thiêng liêng lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại Cực Nam Tổ quốc

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng. Trong tiếng Quốc ca hùng tráng, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa nền trời phương Nam.

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long trao ngọn lửa truyền thống cho Hội LHTN tỉnh Cà Mau tại chương trình. (Ảnh: Đ.H)

Sau nghi thức chào cờ, những thanh niên tiêu biểu đại diện tuổi trẻ Cà Mau tiếp nhận ngọn lửa của hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Từ chặng 5 khởi động tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngọn lửa của hành trình tiếp tục được trao truyền tại Đất Mũi - Cà Mau, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Phát biểu khởi động Chặng 6 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chị Nguyễn Thị Thúy Duy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là hoạt động ý nghĩa để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. “Tình yêu Tổ quốc được thể hiện thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực từ học tập, lao động sáng tạo, giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc; tình nguyện vì cộng đồng đến khát vọng hội nhập phát triển và góp sức xây dựng quê hương, đất nước”, chị Thuý Duy nói.

Từ TP. HCM đến Đất Mũi, ngọn lửa của hành trình tiếp tục được trao cho những người trẻ ở cực Nam Tổ quốc. (Ảnh: Đ.H)

Theo chị Thuý Duy, Hành trình cũng là dịp để mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên cùng nhìn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam, từ đó tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời đại mới.

“Đối với tuổi trẻ Cà Mau, tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực; bằng sự đồng hành cùng người dân, những hành động chia sẻ với ngư dân, những việc làm tri ân các gia đình có công, chiến sĩ nơi biên giới, biển đảo; bằng khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp và làm giàu chính đáng trên quê hương mình”, chị Nguyễn Thị Thuý Duy nhấn mạnh.

Tại nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc, chị Nguyễn Thị Thuý Duy kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên Cà Mau và tuổi trẻ các đơn vị hãy cùng nhau giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp; tiên phong trong hành động; sáng tạo trong lao động; trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng cống hiến vì quê hương, đất nước. Để từ Đất Mũi Cà Mau, tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được lan tỏa đến mọi miền đất nước.

Đoàn viên, thanh niên Cà Mau tại chương trình (Ảnh: Đ.H)

Tại chương trình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 100 ba lô và 30 suất học bổng; Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội tặng công trình cây xanh và 50 ảnh phục dựng mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau trao tặng Hội LHTN Việt Nam xã Đất Mũi dự án khởi nghiệp cho thanh niên trị giá 20 triệu đồng.

Mỗi công trình, phần việc mang một ý nghĩa riêng, nhưng cùng thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sự tri ân các thế hệ đi trước và mong muốn góp sức xây dựng quê hương. Qua đó, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tiếp tục được khẳng định bằng những hành động thiết thực.

Khép lại chương trình, dưới cờ đỏ sao vàng tung bay, đại diện Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng 500 người trẻ hòa vang ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Khoảnh khắc ấy kết nối tinh thần của hành trình với niềm tự hào về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Trước đó, chiều 26/9, Đoàn công tác Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Đất Mũi, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn.