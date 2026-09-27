Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại 2026
Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm 2026 đang được diễn ra tại Hải Phòng. Tại không gian làng nghề truyền thống quy tụ 9 làng nghề, đơn vị và nhóm nghệ nhân, với 14 chủ thể, các nghệ nhân trực tiếp trình diễn kỹ thuật, quy trình chế tác, góp phần giới thiệu và lan tỏa những giá trị, tinh hoa nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuan-van-hoa-du-lich-va-xuc-tien-thuong-mai-2026-419701.htm