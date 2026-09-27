Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại 2026

18 tuổi tình nguyện lên đường nhập ngũ, 1 năm sau người lính Võ Ngọc Ánh mất cả hai chân trong trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Mang thương tật đặc biệt nặng khi chưa kịp có lời hẹn ước lứa đôi, người lính ấy sống khá khép kín tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Sau nhiều năm sống cùng đồng đội, ông trở về với đất mẹ đúng ngày sinh nhật lần thứ 67.