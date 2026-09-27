Đưa hương vị Trung thu tới mỗi em nhỏ tại Nhật Bản

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai)

Tham dự chương trình có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; đại diện chính quyền địa phương thành phố Kobe, tỉnh Hyogo; chùa Hoà Lạc, Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, các tổ chức hội đoàn Việt Nhật cùng đông đảo các gia đình người Việt và hơn 100 em nhỏ.

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Oanh, Trưởng Ban Tổ chức, gửi lời chào mừng và cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân đã đồng hành để mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa. Bà nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp để các em vui chơi, đón Tết Trung thu mà còn là cơ hội để các thế hệ người Việt tại Nhật Bản cùng gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Bà Bùi Thị Oanh, Trưởng Ban Tổ chức, phát biểu tại chương trình. (Nguồn: Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai)

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đăng Hoàng, Lãnh sự phụ trách công tác cộng đồng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động thiết thực của cộng đồng người Việt tại Kobe trong việc kết nối bà con, chăm lo đời sống tinh thần và tạo môi trường sinh hoạt văn hóa cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng cũng gửi lời chúc tới các em nhỏ có một mùa Trung thu vui vẻ, nhiều kỷ niệm đẹp; đồng thời mong muốn cộng đồng người Việt tại Kobe tiếp tục duy trì những hoạt động gắn kết, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh và hướng về quê hương.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Lãnh sự phụ trách công tác cộng đồng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động thiết thực của cộng đồng người Việt tại Kobe. (Nguồn: Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai)

Mặc dù thời tiết có mưa, chương trình vẫn thu hút hơn 100 em nhỏ cùng các gia đình người Việt tham dự. Trong không gian Trung thu, các em được hòa mình vào nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và thưởng thức những tiết mục mang đậm màu sắc truyền thống.

Tiếng cười của trẻ thơ, những chiếc đèn Trung thu và không khí sum vầy đã tạo nên một góc Việt Nam thân thương giữa lòng Kobe. Đối với nhiều gia đình Việt Nam đang sinh sống xa quê, những chương trình như vậy không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa, phong tục và những giá trị truyền thống của dân tộc.

Tết Trung thu tại Kobe một lần nữa cho thấy sự gắn kết của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời góp phần tạo dựng môi trường để thế hệ trẻ được lớn lên với tình yêu quê hương, gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam dù đang sinh sống và học tập xa Tổ quốc.

Các tiết mục tại chương trình