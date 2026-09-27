Học sinh Đà Nẵng mang niềm vui Trung thu đến với bệnh nhi

Học sinh lớp 10/24, Trường THPT Phan Châu Trinh tổ chức vui Trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh: DUY AN

Khi tiếng đàn, tiếng hát mộc mạc của các bạn học sinh vừa cất lên, những bàn tay nhỏ đã vỗ theo nhịp. Các bệnh nhi chăm chú xem từng tiết mục rồi hào hứng giơ tay tham gia trò chơi hỏi đáp.

Đến phần múa lân, một vài em nhỏ cũng nhập cuộc, nâng chiếc đầu lân lên rồi nghiêng nghiêng theo nhịp trống. Những bước chân còn vụng về khiến căn phòng rộn tiếng cười, tiếng vỗ tay.

Cùng với các tiết mục văn nghệ và trò chơi, Chi đoàn lớp 10/24 đã chuẩn bị 50 suất quà cùng những chiếc đèn lồng tự làm để tặng các em nhỏ. Em Hồ Thị Bách Thảo, 5 tuổi, thích thú xoay chiếc đèn lồng làm từ vỏ chai nhựa và giấy vừa nhận được. Bên cạnh, chị Hồ Thị Thuê chăm chú nhìn con, mỉm cười trước niềm vui giản dị ấy.

Năm tuổi cũng là chừng ấy năm Bách Thảo gắn với những chuyến đi viện. Mắc bệnh thalassemia (tan máu bẩm sinh), cô bé quê Trà Leng cứ một đến hai tuần lại phải truyền máu một lần. Giữa nhịp điều trị đã trở nên quen thuộc, tiếng nhạc, tiếng trống và những món quà mang đến cho em những khoảnh khắc vui chơi hồn nhiên của tuổi lên 5.

Em Nguyễn Công Minh Bảo hào hứng múa lân trong tiếng vỗ tay rộn rã. Ảnh: DUY AN

Ở góc khác, em Nguyễn Công Minh Bảo, 8 tuổi, say sưa với từng trò chơi rồi nhanh chóng nhập cuộc khi tiếng trống lân vang lên. Nhận phần thưởng là một chiếc đầu lân, Bảo ôm chặt món quà, khoe mình giờ có hai chiếc: một chiếc mẹ mua, một chiếc vừa được tặng.

Nhìn con say mê với món quà mới, chị Nguyễn Thị Oanh, mẹ Bảo, xúc động. Ba năm liên tiếp, Bảo đều đón Trung thu trong bệnh viện. Riêng đợt này, cậu bé đã điều trị hơn 60 ngày.

“Đón Trung thu ở bệnh viện không vui bằng ở nhà. Nhưng các con được mọi người thăm hỏi, động viên, tặng quà và dành nhiều sự quan tâm nên mẹ cũng thấy vui”, chị Oanh tâm sự.

Nhìn những bệnh nhi cùng tuổi em mình đón Trung thu trong bệnh viện, em Nguyễn Thảo Phương, lớp trưởng lớp 10/24, vừa thương vừa vui khi thấy các em hào hứng với những món quà cả lớp chuẩn bị.

“Ban đầu, em rất buồn vì lẽ ra các bé được chạy nhảy, rước đèn, phá cỗ thay vì đón Trung thu trong bệnh viện. Nhưng khi thấy nụ cười của các bé trước những món quà chúng em tự tay chuẩn bị, em lại thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Em hy vọng sau này có thể giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn”, Phương chia sẻ.

Vui đùa cùng các em.

Với em Vũ Đinh Ngọc Linh, lớp phó học tập lớp 10/24, chuyến đi còn là dịp để nhìn lại những điều vốn quen thuộc trong cuộc sống của mình.

Điều khiến cô Nguyễn Thị Thùy Nhi, giáo viên chủ nhiệm lớp, xúc động không chỉ là việc các bệnh nhi dù đang điều trị vẫn hào hứng tham gia trò chơi, mà còn ở cách học trò của mình dần vượt qua sự rụt rè ban đầu. Các em chủ động đến gần, hỏi thăm, trao quà và vui chơi cùng những người bạn nhỏ mới gặp.

Những món quà nhỏ được trao đến các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: DUY AN

Cô Nhi mong những món quà nhỏ có thể giúp bệnh nhi và gia đình có thêm niềm vui, phần nào vơi đi những mệt mỏi trong thời gian điều trị. Với học sinh, cuộc gặp gỡ là dịp để các em hiểu hơn về sự sẻ chia và biết trân trọng cuộc sống mình đang có.