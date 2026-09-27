Hấp dẫn bánh truyền thống Namparang của đồng bào Chăm

Những chiếc bánh Namparang truyền thống được làm qua bàn tay khéo léo của bà Phao Sy Dah

Từ những nguyên liệu quen thuộc, sẵn có trong đời sống, đồng bào Chăm đã khéo léo, sáng tạo chế biến thành nhiều loại bánh truyền thống đa dạng, mang hương vị riêng và chứa đựng những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong số đó, bánh Namparang là món bánh dân dã nhưng độc đáo, hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon và cách chế biến đặc biệt.

Bà Phao Sy Dah chia sẻ về kỹ thuật sử dụng nắp đất nung - yếu tố quan trọng quyết định độ chín và hương vị của bánh Namparang

Dọc theo tỉnh lộ 91C, trước căn nhà nhỏ ở ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh Hậu, bà Phao Sy Dah mở một gian hàng bán bánh truyền thống do chính tay mình làm. Hơn 18 năm gắn bó với nghề, bà đã trở thành người làm bánh quen thuộc đối với người dân địa phương và những du khách có dịp ghé qua.

Bà Phao Sy Dah chia sẻ, ngày thường bà làm khoảng 80 chiếc bánh Namparang để bán. Vào những dịp lễ, Tết quan trọng của đồng bào Chăm như tháng Ramadan, Tết Royal hoặc khi có khách đặt trước, bà làm với số lượng nhiều hơn.

Nghề này không chỉ giúp bà gìn giữ món bánh truyền thống của dân tộc mà còn tạo thêm nguồn thu nhập, góp phần chăm lo cuộc sống gia đình.

Không chỉ bà Phao Sy Dah, chị Ali Ha, cũng ở ấp Hà Bao 2, được mẹ truyền lại cách làm bánh Namparang. Sau khi học nghề từ mẹ, chị tiếp tục duy trì cách làm bánh truyền thống và mở một gian hàng nhỏ trước nhà để bán cho người dân.

Những chiếc bánh Namparang được trao đến khách mua bánh

Theo lời kể của mẹ chị Ali Ha, trong các đám tiệc hoặc những dịp lễ, Tết truyền thống của đồng bào Chăm, những chiếc bánh thơm ngon như Namparang thường được dùng để đãi khách. Sau khi dùng tiệc, khách thưởng thức thêm vài chiếc bánh cùng với nước uống, trò chuyện vui vẻ.

Những món bánh giản dị vì thế không chỉ là thức ăn mà còn thể hiện sự hiếu khách, trân trọng của gia chủ đối với người thân, bạn bè và khách đến nhà.

Theo kinh nghiệm của bà Phao Sy Dah và chị Ali Ha, cách pha bột bánh Namparang có nét tương đồng với bánh bông lan nên nhiều người còn gọi đây là bánh bông lan của đồng bào Chăm. Tuy nhiên, bánh Namparang có cách chế biến riêng, tạo nên hương vị đặc trưng không dễ nhầm lẫn.

Bột bánh được pha cùng đường thốt nốt, sau đó đổ vào một chiếc chảo tròn nhỏ. Phía trên chảo được đậy bằng một chiếc nắp đất nung đã được làm nóng trên bếp than. Chỉ sau khoảng 4-5 phút, bánh chín và nở thành hình tròn, phần giữa nhô lên thành chóp nhỏ, bông xốp. Trước khi bánh chín, người làm bánh rắc thêm một ít mè rang lên trên.

Bánh Namparang thành phẩm có lớp ngoài hơi giòn, bên trong mềm, bông xốp, vị ngọt thanh của đường thốt nốt, béo và đặc biệt thơm. Một chiếc bánh dân dã có giá khoảng 6.000 đồng, vừa túi tiền người dân và du khách.

Chị Ali Ha khéo léo đổ từng chiếc bánh Namparang

Điều thú vị nhất trong cách làm bánh Namparang chính là chiếc nắp đất nung. Đây được xem là yếu tố quan trọng quyết định độ chín và hương vị của bánh. Nắp phải luôn được đặt trên lửa than để duy trì nhiệt độ thích hợp. Nếu nắp không đủ nóng, bánh dễ bị sượng hoặc không chín; ngược lại, nếu quá nóng, bánh có thể bị khét.

Với những người làm bánh lâu năm như bà Phao Sy Dah và chị Ali Ha, việc canh lửa, điều chỉnh độ nóng của nắp đất nung không chỉ là kỹ thuật mà còn là kinh nghiệm được tích lũy qua thời gian. Chính sự tỉ mỉ trong từng công đoạn đã tạo nên những chiếc bánh Namparang thơm ngon, mang hương vị đặc trưng của đồng bào Chăm.

Chị Ali Ha bên mẻ bánh Namparang mới ra lò

Từ những nguyên liệu gần gũi và phương thức chế biến mộc mạc, bánh Namparang đã trở thành một món bánh truyền thống gắn bó với đời sống của đồng bào Chăm ở xã Vĩnh Hậu.

Mỗi chiếc bánh không chỉ mang hương vị của quê hương mà còn chứa đựng câu chuyện về nghề truyền thống, về sự khéo léo của người phụ nữ Chăm và nét đẹp trong văn hóa ứng xử, tiếp đãi khách của cộng đồng.

Gìn giữ món bánh truyền thống như Namparang cũng là cách bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đồng thời, việc giới thiệu, quảng bá các món bánh đặc trưng đến người dân và du khách góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa ẩm thực của An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung.