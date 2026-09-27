Cà Mau quyết tâm hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước 6 tháng so với kế hoạch

Để kịp tiến độ ngày 5/10 đưa các mẫu sinh học ra Hà Nội , Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh để tiến hành lấy mẫu đợt cuối cùng vào ngày 26/9. Trước Tượng đài Tổ quốc ghi công, các đại biểu cùng lực lượng làm nhiệm vụ dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước khi lấy mẫu, lãnh đạo cùng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mỹ Trân

Ngay sau nghi thức dâng hương, Đội lấy mẫu thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai công tác khai quật, thu thập sinh phẩm tại 250 phần mộ chưa xác định thông tin. Đây cũng là nghĩa trang liệt sĩ cuối cùng trên địa bàn tỉnh được Ban Chỉ đạo 515 triển khai nhiệm vụ thu thập sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau hiện là nơi yên nghỉ của 1.125 Anh hùng liệt sĩ. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đặt mục tiêu hoàn thành thu thập sinh phẩm tại 250 phần mộ chưa xác định thông tin vào ngày 30/9.

Tổ Y tế tiến hành lấy mẫu, tìm mẫu sinh phẩm. Ảnh: Mỹ Trân

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, đến nay, các lực lượng chuyên trách đã cẩn trọng khai quật 3.184/3.464 phần mộ chưa có thông tin tại 11 nghĩa trang, tỷ lệ lấy mẫu sinh phẩm thành công đạt 73,8%. Dự kiến, công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh sẽ hoàn thành vào ngày 30/9/2026. Qua đó, Cà Mau chính thức hoàn thành nhiệm vụ thu thập sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Để bảo đảm tiến độ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Đội lấy mẫu duy trì 8 tổ chuyên môn, tổ chức thực hiện bài bản, khoa học. Mỗi phần việc đều được tiến hành thận trọng, tỉ mỉ, từ thu gom từng mẫu sinh phẩm đến bảo quản những di vật còn lại dưới lòng đất.

Trung tá Vương Đắc Phong, Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, chia sẻ mỗi kỷ vật tìm thấy đều khiến cán bộ, chiến sĩ xúc động. Những di vật được tìm thấy đều được trân trọng, bảo quản cẩn thận với tâm nguyện sớm đưa hài cốt các liệt sĩ về đoàn tụ với gia đình.

Lãnh đạo tỉnh cùng các thành viên làm nhiệm vụ đưa hài cốt liệt sĩ vận chuyển đưa hài cốt liệt sĩ về nơi lấy mẫu sinh phẩm. Ảnh: Mỹ Trân

Giữa lớp đất đã phong kín bởi thời gian, những vật dụng nhỏ bé còn sót lại có thể trở thành những “chứng nhân” giúp lần tìm thân nhân, xác định đơn vị, thời gian chiến đấu hoặc kết nối người đã hy sinh với gia đình sau nhiều năm mong ngóng.

Một chiếc nhẫn, một lọ thuốc hay một vật dụng cá nhân quen thuộc đều có thể trở thành manh mối quan trọng trong hành trình tìm kiếm danh tính người đã hy sinh. Vì vậy, mỗi dấu tích, dù nhỏ bé, đều được cán bộ, chiến sĩ trân trọng và gìn giữ.

Sau khi thu thập, các mẫu hài cốt được lưu giữ tạm thời tại Đội lâm thời của tỉnh, sau đó vận chuyển, bàn giao cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Dự kiến ngày 5/10, Quân khu 9 sẽ tổ chức vận chuyển số mẫu này bằng chuyên cơ của Quân chủng Phòng không - Không quân, tập trung làm lễ tại TP. Cần Thơ trước khi đưa ra Hà Nội bàn giao cho các cơ quan giám định ADN của Ban Chỉ đạo 515 Trung ương.

Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu trên toàn tỉnh không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của Cà Mau trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đối với các Anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần từng bước khôi phục danh tính, “trả lại tên” cho những người đã hy sinh.

Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm là một câu chuyện, một cuộc đời và một gia đình đã nhiều năm mong ngóng. Vì vậy, việc hoàn thành nhiệm vụ sớm 6 tháng không chỉ mang ý nghĩa về tiến độ, mà còn là thêm một bước trên hành trình đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và những người thân đang chờ đợi.