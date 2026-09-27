Chồng đi làm về lúc nào trên người cũng bốc mùi khó chịu, tôi ngã ngửa biết lý do trong một lần đi ăn trưa

Trong hôn nhân, những thay đổi nhỏ của người bạn đời đôi khi lại khiến đối phương suy nghĩ rất nhiều. Có những chuyện thoạt nhìn tưởng chẳng đáng bận tâm, nhưng phía sau đó có thể là cả một nỗi lo mà người kia đang âm thầm gánh chịu.

Khoảng 2 tuần gần đây, tôi để ý mỗi lần chồng đi làm về đều mồ hôi nhễ nhại, cơ thể có mùi khá khó chịu. Điều khiến tôi thấy lạ là anh vốn làm việc trong môi trường có điều hòa cả ngày. Mỗi lần tôi hỏi, chồng chỉ giải thích rằng chiều về trời nóng, đường lại thường xuyên ùn tắc nên đổ nhiều mồ hôi.

Một hôm, công ty tôi rủ nhau đi ăn bún chả tại một quán mới mở. Trong lúc chờ món, tôi vô tình nhìn sang quán bún đậu phía đối diện và bất ngờ nhận ra một người trông khá quen mắt đang tất bật rán đậu. Nhìn kỹ, tôi mới sững sờ vì người đó lại không phải ai khác mà chính là chồng mình.

Ảnh minh hoạ

Tôi ngại đồng nghiệp nên không sang hỏi chuyện, chỉ âm thầm chụp vài tấm hình. Sau đó, tôi nhắn tin hỏi thử chồng đang ở đâu và có ăn trưa cùng tôi không. Anh vẫn trả lời rằng đang ở cửa hàng, lát sẽ gọi cơm ăn với mọi người. Tối hôm ấy, khi chồng về nhà với mùi mồ hôi quen thuộc, tôi đợi anh tắm rửa, ăn cơm xong mới nhẹ nhàng hỏi chuyện. Ban đầu anh vẫn phủ nhận, nhưng khi tôi đưa ảnh ra, anh đành nói thật.

Hóa ra chồng đã nghỉ việc được 3 tuần, vì công ty cắt giảm nhân sự. Anh không nói với tôi vì sợ vợ lo lắng. Một tuần đầu, anh lang thang hết quán nước đến công viên, đồng thời hỏi thăm nhiều nơi để tìm việc nhưng chưa có kết quả. Sau đó, một người bạn mở quán bún đậu vỉa hè rủ anh đến làm. Anh nhận việc, vừa rán đậu, bưng bê, vừa giao hàng, mỗi ngày được 130.000 đồng và có bao cơm ăn.

Thời tiết nóng bức, công việc lại ngoài trời nên ngày nào anh cũng mồ hôi ướt áo. Đó cũng chính là lý do khiến tôi cứ thắc mắc về mùi trên người chồng suốt thời gian qua. Tôi vừa thương vừa trách anh: “Nghỉ việc thì cứ nói với em, sao phải giấu rồi vất vả như vậy?”. Chồng chỉ đáp rằng anh biết tôi đang cố gắng tiết kiệm từng khoản để chuẩn bị làm IVF, nên không muốn việc mình thất nghiệp khiến tôi thêm áp lực.

Nghe đến đó, tôi không kìm được nước mắt. Hai vợ chồng kết hôn 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Sau thời gian chờ đợi, chúng tôi đi khám và được bác sĩ thông báo tôi không thể mang thai tự nhiên, cần hỗ trợ bằng phương pháp IVF. Tôi làm văn phòng với mức lương 8 triệu đồng/tháng, chồng trước đây làm nhân viên bán hàng khoảng 9 triệu đồng. Hai người còn phải thuê nhà, nên việc dành dụm cho hành trình tìm con không dễ dàng.

Ảnh minh hoạ

Một năm trước, tôi từng thực hiện IVF nhưng không thành công. Sau đó, hai vợ chồng lại tiếp tục tiết kiệm để chuẩn bị cho lần thứ hai. Dù khó khăn, cả hai vẫn động viên nhau cố gắng. Biết vợ đã phát hiện chuyện, chồng còn nói sẽ nhận làm thêm buổi tối ở quán, được trả thêm 90.000 đồng mỗi ngày, trong lúc tiếp tục tìm một công việc ổn định.

Nhìn nhau trong nước mắt, tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải anh đang làm công việc gì hay kiếm được bao nhiêu tiền, mà là hai vợ chồng vẫn cùng hướng về một mục tiêu. Tôi chỉ mong những ngày phía trước, chúng tôi tiếp tục yêu thương, đồng hành và đủ kiên trì để một ngày nào đó được đón chờ trái ngọt sau những tháng ngày cố gắng.

Tâm sự từ độc giả yenpham…@gmail.com

Làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tốn bao nhiêu tiền?

- Thụ tinh ống nghiệm là một trong những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phổ biến nhất hiện nay. Phương pháp này giúp tinh trùng gặp trứng để diễn ra quá trình thụ tinh trong phòng thí nghiệm tạo thành phôi. Sau đó, phôi được đưa trở lại vào buồng tử cung của người vợ để phát triển như quá trình thụ thai tự nhiên.

- Quy trình làm IVF khá phức tạp, diễn ra theo nhiều bước: Kiểm tra tổng quát sức khỏe của người vợ, uống thuốc kích trứng, chọc hút trứng, lấy tinh trùng của người chồng, cấy phôi, nuôi cấy phôi và theo dõi tại phòng Lab phôi học.

- Sau khi chuyển phôi, người vợ được về nghỉ ngơi và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Sau 2 tuần, thông qua việc xét nghiệm máu sẽ biết kết quả có thai hay không.

- Chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Tình trạng vô sinh hiếm muộn của hai vợ chồng ở mức độ nào, có các bệnh lý đi kèm không, có cần điều trị bệnh trước khi tiến hành IVF không? Với các trường hợp vô sinh hiếm muộn thông thường, chi phí cho mỗi lần làm IVF rơi vào khoảng 70 - 100 triệu đồng tùy từng bệnh viện.