'Đại hội' leo núi Tà Chì Nhù

Cảnh sững sờ trên đỉnh Tà Chì Nhù Sáng 27/9, Phang Ga, hướng dẫn viên bản địa, ghi lại khung cảnh từ trên cao tại đỉnh Tà Chì Nhù, nơi du khách hòa mình giữa những triền hoa chi pâu tím biếc và biển mây bồng bềnh.

Sáng 26/9, hình ảnh hàng dài phương tiện cùng đông đảo du khách tập trung dưới chân núi Tà Chì Nhù được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu thích leo núi. Nhiều người ví cảnh tượng này như một "đại hội trekking" giữa mùa hoa chi pâu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Ngọc Trung, hướng dẫn viên bản địa, cũng là người ghi lại hình ảnh trên, cho biết thời điểm chụp khoảng 8h30, tại điểm tập kết trước khi các đoàn bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh núi.

Do du khách và phương tiện cùng tập trung tại một khu vực, nơi đây xuất hiện tình trạng đông đúc cục bộ, dòng người nối dài chờ trên đường trekking.

Có nhiều năm kinh nghiệm dẫn tour Tà Chì Nhù, Trung cho biết bản thân không bất ngờ trước cảnh tượng này. "Cảm giác quen, năm nào cũng thế", anh nói.

Theo anh, hoa chi pâu chỉ nở rộ trong khoảng 4 tuần mỗi năm. Đây là một trong những tuần hoa đẹp nhất, khiến lượng khách đổ về tăng mạnh. Thay vì chỉ chinh phục đỉnh núi, nhiều người lựa chọn thời điểm này để kết hợp ngắm hoa, săn mây và chụp ảnh.

Hình ảnh đông nghịt du khách chờ tại điểm tập kết trước khi leo núi Tà Chì Nhù sáng 26/9. Ảnh: Ngọc Trung.

Dù lượng khách đông, hoạt động tổ chức tour vẫn diễn ra bình thường. Mùa cao điểm năm nay, đơn vị anh Trung đón khoảng 100 khách, với quy mô mỗi đoàn thường từ 20-30 người. Theo anh, hệ thống lán nghỉ có nhiều chỗ lưu trú nên đơn vị không quá lo ngại tình trạng hết chỗ.

Để đảm bảo an toàn, mỗi hướng dẫn viên hoặc người khuân vác hỗ trợ tối đa 3 khách trong hành trình leo núi.

Cùng ghi lại cảnh đông đúc sáng 26/9, Đức Huân, hướng dẫn viên có 2 năm kinh nghiệm dẫn tour Tà Chì Nhù, nhận định lượng khách năm nay đông hơn cùng kỳ năm ngoái. Các sáng sớm cuối tuần của tháng 9, khu vực tập kết gần như ùn tắc dù các đoàn chưa đến đầy đủ.

Theo Huân, thời tiết thuận lợi là một trong những yếu tố khiến du khách đổ về đông. Những ngày nắng đẹp, người leo núi có cơ hội chiêm ngưỡng đồng thời mùa hoa chi pâu và biển mây trên đỉnh Tà Chì Nhù.

Đặc biệt, mùa hoa chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, với khoảng 20 ngày nở rộ đẹp nhất, khiến du khách tập trung lên núi vào những ngày cuối tuần.

Cung trekking được anh Huân đánh giá là tương đối khó với chưa chuẩn bị tốt về mặt thể lực. Ảnh: Đức Huân.

Năm nay, lượng khách bắt đầu tăng từ cuối tuần 19-20/9. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều đoàn phải hoãn chuyến đi sang cuối tuần 26-27/9, khiến lượng khách dồn về cùng thời điểm và khu vực tập kết càng thêm đông đúc.

Huân cho biết phần lớn du khách là người trẻ, đến từ cả miền Bắc và miền Nam. Không ít người lần đầu trải nghiệm leo núi, chủ yếu bị thu hút bởi cảnh sắc mùa hoa.

Dù vậy, nam hướng dẫn viên lưu ý cung đường Tà Chì Nhù khá mất sức đối với người ít vận động, chưa chuẩn bị thể lực, đặc biệt khi phải di chuyển dưới trời nắng.

Hoa chi pâu bung nở trên triền núi Tà Chì Nhù. Ảnh: Ngọc Trung.

Thông tin với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc (tỉnh Lào Cai), cho biết việc du khách đổ về Tà Chì Nhù đông đúc vào thời điểm này không quá bất ngờ mà nằm trong dự kiến của xã.

Hàng năm, tháng 9-10 là mùa hoa chi pâu nở rộ, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ, đến leo núi, ngắm hoa và chụp ảnh. Bên cạnh sức hút của cảnh quan, cung đường có thể hoàn thành trong khoảng 2 ngày cũng phù hợp với lịch trình nghỉ cuối tuần của nhiều người.

Trước lượng khách đổ về đông, chính quyền địa phương tăng cường lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự, đầu tư hệ thống bảo hộ tại những đoạn đường nguy hiểm và chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trong quý I/2026, xã Hạnh Phúc đón hơn 34.000 lượt khách. Năm 2025, địa phương ghi nhận 88.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 75 tỷ đồng. Bên cạnh suối khoáng nóng, các sản phẩm leo núi, khám phá Tà Chì Nhù và Tà Xùa đang góp phần đa dạng hóa trải nghiệm tại địa phương.

Ở quy mô toàn tỉnh, Lào Cai đón khoảng 8,57 triệu lượt khách trong 8 tháng đầu năm 2026, trong đó có 1,23 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 34.160 tỷ đồng.