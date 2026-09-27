Triển lãm 'Trên Núi-Dưới Đồi' giữa không gian văn hóa Sa Pa

Hưởng ứng Ngày Di sản châu Âu (European Heritage Days), tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, MGallery Collection (Hotel de la Coupole Sapa) đã phối hợp với Hanoi Studio Gallery tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật “Trên Núi-Dưới Đồi”. Triển lãm giới thiệu 28 tác phẩm của 5 nghệ sỹ, mở ra một không gian nghệ thuật mới giữa cảnh sắc núi rừng Tây Bắc.

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động MGallery Heritage Days, được tổ chức với tinh thần tôn vinh di sản thông qua những trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật.

Sự kiện đưa nghệ thuật đương đại đến một không gian giàu bản sắc, nơi cảnh quan, kiến trúc, lịch sử và đời sống văn hóa Sa Pa trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sỹ.

Ngày Di sản châu Âu bắt nguồn từ sáng kiến mở cửa các di tích lịch sử tại Pháp năm 1984 và trở thành sự kiện thường niên từ năm 1985. Đây là dịp nhiều di tích, công trình lịch sử và địa danh văn hóa vốn hạn chế đón khách mở cửa cho công chúng, qua đó tạo cơ hội khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc.

Góp phần lan tỏa tinh thần đó, “Trên Núi-Dưới Đồi” lựa chọn nghệ thuật như một cách tiếp cận di sản. Trong không gian MGallery Collection, những câu chuyện về vùng đất Sa Pa được kể lại qua nhiều ngôn ngữ tạo hình, từ đó tạo nên sự đối thoại giữa cảnh quan bên ngoài và thế giới nội tâm của người sáng tác.

Triển lãm giới thiệu tác phẩm của 5 nghệ sỹ gồm Phạm Thái Bình, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Quốc Trung, Phạm Trà My và Phạm Thùy Tiên. 28 tác phẩm có sự đa dạng về chất liệu và hình thức thể hiện, từ hội họa, sơn mài, giấy xé dán đến điêu khắc.

Thiên nhiên, phong cảnh, cảm xúc và những trải nghiệm cá nhân trở thành chất liệu để các nghệ sỹ khám phá mối quan hệ giữa cảnh sắc, con người và ký ức. Đặt cạnh nhau trong cùng một không gian, các tác phẩm tạo nên những góc nhìn khác nhau về vùng đất Tây Bắc, đồng thời mở ra sự kết nối giữa không gian tự nhiên của Sa Pa với những chuyển động trong thế giới nội tâm của người nghệ sỹ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Chaewon Park, Tổng Quản lý tạm quyền Hotel de la Coupole Sapa, cho biết triển lãm được lấy cảm hứng từ tinh thần của Ngày Di sản châu Âu-dịp mở cửa những không gian lịch sử để công chúng khám phá các giá trị ẩn chứa bên trong.

Không gian nghệ thuật MGallery Collection được kỳ vọng trở thành một địa điểm triển lãm mới, nơi những câu chuyện về văn hóa và nghệ thuật có thể được chia sẻ, kết nối và truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Trong khi đó, lãnh đạo Giám đốc điều hành Hanoi Studio Gallery, đơn vị tuyển chọn các tác phẩm trưng bày, cho rằng “Trên Núi - Dưới Đồi” là cuộc gặp gỡ của những nghệ sỹ có góc nhìn và ngôn ngữ nghệ thuật riêng, nhưng cùng hướng tới những câu chuyện về di sản, thiên nhiên và con người.

Sa Pa với nhiều lớp văn hóa, cảnh quan và kiến trúc sẽ trở thành không gian để nghệ thuật tiếp tục bổ sung những câu chuyện mới. Qua các tác phẩm, cảnh sắc vùng cao không chỉ được nhìn từ góc độ phong cảnh mà còn được tiếp cận thông qua ký ức, cảm xúc và trải nghiệm của mỗi nghệ sỹ

Triển lãm diễn ra trong thời điểm Sa Pa bước vào mùa lúa chín, khi những thửa ruộng bậc thang chuyển màu tạo nên một trong những nét đặc trưng của cảnh sắc vùng cao.

Sự hiện diện của một không gian nghệ thuật giữa núi rừng Tây Bắc vì thế tạo thêm một trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách khi đến với Sa Pa.

Một trong những nghệ sỹ tham gia triển lãm, chia sẻ rằng mỗi nghệ sỹ mang đến một góc nhìn và cảm xúc riêng, qua đó mong muốn góp thêm màu sắc và cảm xúc cho vùng đất Sa Pa.

Không chỉ giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, “Trên Núi-Dưới Đồi” còn đặt ra một cách tiếp cận khác đối với di sản: thông qua nghệ thuật để đối thoại với cảnh quan, ký ức và đời sống văn hóa.

Sự kết hợp giữa không gian nghệ thuật, cảnh sắc Tây Bắc và dòng chảy văn hóa địa phương góp phần tạo thêm những trải nghiệm mới cho cộng đồng và du khách, đồng thời làm phong phú đời sống nghệ thuật tại Sa Pa./.