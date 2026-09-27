Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 là một trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 (Ảnh: BTC).

Chia sẻ tại chung kết giải chạy, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng ban tổ chức giải cho biết, Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng - Vì hòa bình là hoạt động thường niên được thành phố Hà Nội tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10), và năm nay, giải đấu đã bước sang năm thứ 51.

Đánh giá về những nét mới cùng quy mô ấn tượng của giải đấu kỳ này, ông Nguyễn Minh Đức thông tin, mùa giải năm nay nhận được sự hưởng ứng tích cực ở cấp cơ sở. Đã có 126 xã, phường tổ chức nghiêm túc giải chạy ở cấp cơ sở, thu hút hơn 100.000 vận động viên tham gia. Từ đó, hơn 3.000 vận động viên được lựa chọn tham dự vòng chung kết và hội tụ tại hồ Hoàn Kiếm. Giải chạy cũng ghi nhận sự đồng hành của hơn 200 vận động viên là người nước ngoài, các đại sứ và cán bộ đại sứ quán.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, với truyền thống 51 năm, Giải chạy không chỉ góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thể dục, thể thao của thành phố, mà qua đó còn gửi đi thông điệp "Vì hòa bình" của Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè năm châu.

“Thông qua việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao rộng khắp trên địa bàn, giải chạy còn là nơi phát hiện nhiều nhân tố mới, tài năng trẻ để đóng góp cho thể thao thành tích cao của Thủ đô cũng như cả nước”, ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đọc Thông điệp hòa bình tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 (Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đọc Thông điệp hòa bình.

Đọc Thông điệp hòa bình tại Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, nhấn mạnh:Năm nay, giải chạy tiếp tục khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ, với vị thế là một sự kiện thể thao quần chúng giàu truyền thống, nơi mỗi bước chạy không chỉ thể hiện sức khỏe, ý chí và nghị lực, mà còn góp phần kết nối con người với con người, dân tộc với dân tộc.

Vợ chồng Phó Đại sứ Philippines cùng tham gia giải chạy (Ảnh: Hoàng Nam).

Tham gia Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 – Vì hòa bình năm 2026, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho rằng thể thao tạo ra không gian để mọi người gặp gỡ, kết nối và cùng thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình. Là người thường xuyên chạy bộ, Đại sứ Rajpal Singh đến với giải không đặt nặng yếu tố tranh tài. Với ông, đây trước hết là cơ hội để hòa mình vào không khí của một sáng chủ nhật, cùng những người bạn Việt Nam và người dân Hà Nội tham gia một hoạt động thể thao giữa trung tâm Thủ đô.

“Tôi không thực sự đến đây để thi đấu, mà để tận hưởng niềm vui, cùng người dân Hà Nội và những người bạn Việt Nam có một buổi chạy thú vị vào sáng chủ nhật”, Đại sứ chia sẻ.

Theo Đại sứ Rajpal Singh, chính những cuộc gặp gỡ và tương tác trên đường chạy cho thấy khả năng kết nối tự nhiên của thể thao. Trong quá trình tham gia giải, nhiều người đã chủ động trò chuyện với ông, tạo nên một không khí gần gũi giữa những người tham dự, dù đến từ những quốc gia và nền văn hóa khác nhau.

Phó Đại sứ Philippines tại Việt Nam Jackie Huelgas và chồng bà, ông Nikko Huelgas, cựu vận động viên chuyên nghiệp từng hai lần giành Huy chương Vàng SEA Games nội dung ba môn phối hợp. Ông Nikko Huelgas được trao Giải Hữu nghị tại Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng năm nay.

BTC trao giải thưởng cho các vận động viên (Ảnh: Hoàng Nam).

Đây là lần đầu tiên, ông Nikko Huelgas chạy quanh hồ Hoàn Kiếm. Dù không còn thi đấu chuyên nghiệp, ông vẫn chạy bộ gần như mỗi ngày để duy trì thể lực.

“Đây là lần đầu tiên, tôi chạy quanh hồ và tôi thực sự rất thích. Có rất nhiều cây xanh, khung cảnh rất đẹp và hồ cũng rất đẹp”, ông chia sẻ.

Theo ông Nikko Huelgas, thông điệp “Vì hòa bình” càng có ý nghĩa khi nhiều nơi trên thế giới vẫn còn xung đột. Với ông, hòa bình không đòi hỏi mọi người phải có chung một cách nhìn, mà bắt đầu từ việc hiểu văn hóa, quan điểm của nhau, tôn trọng khác biệt và tìm cách hợp tác.