Quảng Ngãi: Tặng bằng khen, thưởng tiền người tự nguyện giao nộp cổ vật quý

Cùng với bằng khen, ông Lục còn nhận tiền thưởng theo quy định hiện hành được trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Dương Đình Lục, người tự nguyện giao nộp cổ vật quý được tặng Bằng khen, thưởng tiền.

Trước đó, ngày 18/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định chi 93 triệu đồng tiền thưởng cho ông Dương Đình Lục vì giao nộp cổ vật nói trên cho Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2021, ông Dương Đình Lục ra biển câu cá và phát hiện một tượng khỉ chìm dưới lớp cát. Vị trí phát hiện bức tượng cách bờ khoảng 50m, ở độ sâu 4m. Bức tượng rất nặng nên ông Lục phải huy động người thân thuê xe cẩu trục vớt đưa về nhà.

Người dân phát hiện cổ vật ngoài biển và thuê người trục vớt.

Ông Lục cho biết có người trả 2 tỷ đồng mua bức tượng nhưng ông không bán. Sau đó, ông giao nộp tượng cho Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để nghiên cứu, trưng bày.

Theo Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, bức tượng ông Lục vớt được là tượng thần khỉ Hanuman được làm từ đá sa thạch, có niên đại thế kỷ XI-XII. Thân và đế tượng cao 84cm, nặng 150kg.

Tượng thần khỉ Hanuman là tác phẩm điêu khắc độc đáo, có giá trị lịch sử và văn hóa nên cần được nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày để công chúng tham quan.

Tượng thần khỉ Hanuman là tác phẩm điêu khắc độc đáo, có giá trị lịch sử và văn hóa nên cần được nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày để công chúng tham quan.

Việc chi thưởng cho người giao nộp cổ vật được căn cứ vào Nghị định 77 của Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Theo đó, Điều 94 của Nghị định 77 quy định mức tiền thưởng được tính theo phương pháp lũy thoái từng phần. Mức 1, nếu giá trị tài sản đến 10 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy và giao nộp tài sản được thưởng 30%. Mức 2, giá trị tài sản trên 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tiền thưởng của phần giá trị đến 10 triệu đồng áp dụng như mức 1, phần giá trị trên 10 triệu đồng áp dụng tỷ lệ 15%. Mức 3, giá trị tài sản trên 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, phần giá trị đến 100 triệu áp dụng như mức 2, phần giá trị trên 100 triệu đồng áp dụng tỷ lệ 7%. Mức 4, giá trị tài sản trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng, phần giá trị đến 1 tỷ đồng áp dụng như mức 3, phần giá trị trên 1 tỷ đồng áp dụng tỷ lệ 1%. Mức 5, giá trị của tài sản trên 10 tỷ đồng, phần giá trị đến 10 tỷ đồng áp dụng như mức 4, phần giá trị trên 10 tỷ đồng áp dụng tỷ lệ 0,5%.