Nhận định bóng đá Croatia vs Tây Ban Nha: Modric trước cơn lốc Yamal sau cú sốc 0-7

Thông tin trận đấu Croatia vs Tây Ban Nha hôm nay 7/10/2026

Nhận định thắng thua Croatia vs Tây Ban Nha

Croatia đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ đầu Nations League. Sau chiến thắng 2-1 trước CH Séc, đội bóng của Luka Modric thua Tây Ban Nha 1-4 rồi tiếp tục nhận thất bại 0-7 trước Anh. Chỉ hai trận, hàng phòng ngự Croatia để lọt lưới tới 11 lần.

Trận thua Anh 0-7 đặc biệt đáng lo bởi Croatia không thể kiểm soát khoảng trống khi đối phương tăng tốc. Các trung vệ thường xuyên phải phòng ngự trong tư thế quay về khung thành, còn khoảng cách từ tuyến giữa tới hàng thủ bị kéo rộng quá nhanh.

Luka Modric vì thế phải đảm nhận nhiều công việc hơn việc tổ chức tấn công. Croatia cần tiền vệ kỳ cựu giúp giữ bóng, giảm nhịp và ngăn trận đấu biến thành những đợt chuyển trạng thái liên tục, bởi đó chính là kiểu thế trận Tây Ban Nha muốn khai thác.

La Roja đang ở trạng thái trái ngược. Sau chiến thắng 4-1 trước Croatia, đội bóng của Luis de la Fuente tiếp tục đánh bại CH Séc 3-1. Lamine Yamal mở tỷ số ngay phút thứ sáu, Rodri và Mikel Merino cũng lập công để Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng.

Yamal là mối đe dọa lớn nhất ở hành lang phải. Khả năng rê bóng, đổi hướng và bó vào trung lộ của cầu thủ này có thể buộc Ivan Perisic hoặc hậu vệ trái Croatia liên tục phải nhận hỗ trợ từ tiền vệ trung tâm. Nếu Croatia dồn quá nhiều người về phía Yamal, khoảng trống lại có thể mở ra cho Dani Olmo, Pedri hoặc cầu thủ tấn công phía đối diện.

Khác biệt lớn giữa hai đội còn nằm ở khả năng giữ cấu trúc. Tây Ban Nha thường xuyên đẩy nhiều người lên phần sân đối thủ nhưng vẫn có Rodri làm điểm cân bằng. Croatia hiện chưa tìm được giải pháp tương tự khi Modric và Kovacic bị buộc phải di chuyển trên phạm vi quá rộng.

Lợi thế sân nhà có thể giúp Croatia tạo ra phản ứng mạnh hơn so với trận lượt đi. Modric, Gvardiol và Kovacic vẫn đủ kinh nghiệm để làm chậm trận đấu nếu Tây Ban Nha không thể ghi bàn sớm. Tuy nhiên, việc phải đối đầu một hàng công đang có phong độ cao chỉ vài ngày sau khi nhận bảy bàn thua là thử thách rất lớn.

Trang trận Croatia vs Tây Ban Nha trên Báo Lâm Đồng xác nhận đây là lượt bốn League A. Cục diện hiện tại khiến Croatia không còn nhiều dư địa để tiếp tục mất điểm nếu muốn cạnh tranh vị trí phía trên.

Tây Ban Nha vẫn nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng, tốc độ luân chuyển và số lượng phương án tạo đột biến. Croatia có thể phản ứng tốt hơn trên sân nhà, nhưng La Roja đang sở hữu quá nhiều công cụ để khai thác những điểm yếu vừa bị Anh phơi bày.

Dự đoán số bàn thắng Croatia vs Tây Ban Nha

Hai trận gần nhất của Croatia tại Nations League xuất hiện tổng cộng 12 bàn, trong đó đội bóng áo caro chỉ ghi một lần. Tây Ban Nha lại duy trì hiệu suất cao khi ghi ít nhất ba bàn ở ba lượt đầu.

Croatia buộc phải cải thiện sự chắc chắn thay vì lao lên tấn công bằng mọi giá. Tuy nhiên, nếu chủ nhà để Tây Ban Nha mở tỷ số sớm, trận đấu có thể xuất hiện thêm khoảng trống đáng kể.

Dự đoán số bàn: khoảng 3-4 bàn.

Thông tin lực lượng Croatia vs Tây Ban Nha

Croatia có lực lượng tương đối đầy đủ, cho phép Slaven Bilic tiếp tục sử dụng Modric, Kovacic, Gvardiol và nhóm cầu thủ trụ cột.

Tây Ban Nha không có Fabian Ruiz. Grimaldo, Ferran Torres và Nico Williams còn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Phong độ gần đây của Croatia vs Tây Ban Nha

Kết quả đối đầu Croatia vs Tây Ban Nha gần nhất

Tây Ban Nha thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 lần gặp Croatia gần đây. Cuộc đối đầu gần nhất mới diễn ra cuối tháng 9, khi La Roja thắng 4-1.

Đội hình xuất phát Croatia vs Tây Ban Nha dự kiến

Croatia: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Kovacic, Modric; Baturina, Petar Sucic, Musa; Ivanovic.

Tây Ban Nha: Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran Garcia; Rodri; Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Roberto Fernandez, Alex Baena.

Thống kê đáng chú ý Croatia vs Tây Ban Nha

Dự đoán tỷ số Croatia vs Tây Ban Nha

Croatia có thể thay đổi cách tiếp cận và ưu tiên sự an toàn sau hai thất bại nặng nề. Tuy nhiên, việc giữ cự ly trước Yamal, Pedri và những cầu thủ di chuyển rất linh hoạt của Tây Ban Nha vẫn là nhiệm vụ khó.

Nếu La Roja duy trì được tốc độ chuyền bóng hiện tại, hàng thủ Croatia có nguy cơ tiếp tục phải chịu sức ép lớn.

Dự đoán: Croatia 1-3 Tây Ban Nha.