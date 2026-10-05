Tuyển Thái Lan run rẩy trước FIFA

Thái Lan không vô địch sẽ bị trừ điểm nặng

Chỉ hai ngày sau khi Hong Kong giành chức vô địch FIFA ASEAN Challenge Cup, danh hiệu FIFA ASEAN Cup sẽ được quyết định tại Jakarta, nơi Indonesia đối đầu Thái Lan trong trận chung kết.

Indonesia đã có một màn bứt tốc đầy kịch tính ở lượt trận cuối để giành quyền vào chung kết. Đội bóng xứ vạn đảo đánh bại Bangladesh với tỷ số 9-2, qua đó kết thúc vòng bảng với tư cách đội ghi nhiều bàn thắng nhất.

Indonesia và Thái Lan tranh ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, liệu ai sẽ lần đầu vô địch giải đấu này? Ảnh: FAT

Trong khi đó, Thái Lan giành vé vào chung kết sớm một lượt trận sau những chiến thắng thuyết phục trước Pakistan và Việt Nam. Ở trận cuối vòng bảng, HLV Anthony Hudson tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và Thái Lan nhận thất bại 1-2 trước Philippines trong điều kiện thời tiết mưa lớn tại Bandung.

Những trụ cột được nghỉ ngơi ở trận đấu đó sẽ trở lại đội hình Thái Lan cho trận chung kết. Tiền vệ Thom Haye cũng đủ điều kiện thi đấu cho Indonesia sau khi hoàn tất án treo giò và vắng mặt trong trận gặp Philippines.

Đáng nói, Thái Lan sẽ bị FIFA trừ điểm nặng nếu thua Indonesia ở chung kết. Nguyên nhân là đội khách đang có thứ hạng cao hơn đội chủ nhà. Thái Lan hiện đứng hạng 93, còn Indonesia có hạng 117.

Ở trận đấu cuối của vòng bảng, tuyển Thái Lan đã thất bại 1-2 trước Philippines, qua đó bị trừ 6,57 điểm trên BXH FIFA. Người hâm mộ Thái Lan đã phản ứng mạnh mẽ, trong khi HLV Anthony Hudson lý giải cất nhiều trụ cột để chuẩn bị cho trận chung kết với Indonesia.

Màn đối đầu giữa Calvin Verdonk - Sarach Yooyen

Calvin Verdonk đá chính cả ba trận vòng bảng và sự điềm tĩnh cùng kinh nghiệm của hậu vệ này đóng vai trò quan trọng đối với Indonesia. Đây có thể là ngôi sao giúp Indonesia tạo ra khác biệt trước Thái Lan.

Hậu vệ cánh có xu hướng hỗ trợ tấn công sở hữu những thống kê ấn tượng cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Khả năng hoạt động bền bỉ giúp Verdonk trở thành một trong những nhân tố đáng tin cậy của đội chủ nhà.

Bên phía tuyển Thái Lan, kinh nghiệm dày dạn cùng sự bình tĩnh trong những thời điểm chịu áp lực của Sarach Yooyen có thể một lần nữa trở thành nền tảng trong cách chơi của tuyển Thái Lan. Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, khả năng phân phối bóng của Sarach sẽ đóng vai trò quan trọng, đồng thời cầu thủ này cũng là lớp phòng ngự đầu tiên trong hệ thống của HLV Anthony Hudson.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày hôm nay tại sân Gelora Bung Karno.