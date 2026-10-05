Kịch chiến ở cuối chặng đường

Đội tuyển Việt Nam cần lắm sự cầm nhịp của Hoàng Đức.

“Voi” và “Đại bàng”

Trận chung kết giữa “Voi chiến” Thái Lan và “Đại bàng Garuda” Indonesia hứa hẹn sẽ là màn chạm trán đầy duyên nợ và căng thẳng. Một bên là nhà vua giàu truyền thống nhất khu vực đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt, một bên là tập thể trẻ trung, khao khát khẳng định mình và đang có sự ủng hộ từ may mắn lẫn tinh thần lên cao.

Nhờ chính sách nhập tịch chất lượng cao kết hợp cùng dàn cầu thủ trẻ sung sức (như Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, Rizky Ridho), Indonesia sở hữu thể hình, thể lực vượt trội và khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng. lối chơi áp sát nhanh cùng các pha chuyển trạng thái tốc độ là vũ khí nguy hiểm nhất của họ. Trong khi đó, sở hữu dàn trụ cột giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, có khả năng kiểm soát nhịp độ, chuyền bóng ngắn và phối hợp trung lộ, Thái Lan vẫn cho thấy đẳng cấp hàng đầu khu vực.

Bước vào trận chung kết, Indonesia đã trải qua những giây phút nghẹt thở khi tận dụng tối đa khoảng thời gian bù giờ (hưởng lợi từ 5 phút bù giờ kéo dài) để ghi 2 bàn quyết định, qua đó vượt mặt Malaysia để lấy vé chơi trận chung kết. Việc “thoát hiểm”bằng 1 bàn thắng không chỉ mang lại kết quả có lợi mà còn tiêm một liều thuốc tinh thần cực lớn, giúp“Đại bàng Garuda” bước vào trận chung kết với sự hưng phấn cao độ vào khả năng chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Thái Lan đi đến trận đấu cuối cùng trong bầu không khí nặng nề sau thất bại 1-2 bất ngờ trước Philippines, đón nhận làn sóng chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ quê nhà. Nếu không sớm xóc lại tinh thần, họ rất dễ bị ngợp trước sự hưng phấn của Indonesia.

Khả năng, Thái Lan sử chủ động kiểm soát bóng, cố gắng làm chậm nhịp điệu trận đấu. Indonesia cũng không mạo hiểm dâng cao, sẵn sàng tiêu hao thể lực của đối thủ bằng các tình huống va chạm và tận dụng những quả ném biên sở trường.

Đội nào ít phạm sai lầm hơn sẽ lên ngôi, hay bản lĩnh hơn ở 2 hiệp phụ hoặc trên chấm luân lưu.

“Rồng” và “Hổ”

Trận tranh hạng Ba giữa đội tuyển Việt Nam “Rồng Vàng” và đội tuyển Malaysia “Hổ Malay”) không chỉ là cuộc đấu vớt vát danh dự mà còn mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ vị trí trên bảng xếp hạng FIFA (Top 100).

Đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng tương đối khó khăn thi chỉ thắng tối thiểu Philippines 1-10, thua trắng 0-2 Thái Lan và ngược dòng vất vả 4-2 trước Pakistan để giành vé đá trận tranh hạng ba. Hiệu suất 5/4 là số liệu không mấy vui trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột và chấn thương đeo bám.

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia khá ấn tượng khi ghi đến 9 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào ở 3 trận vòng bảng (thắng Bangladesh 3-0, hòa Indonesia 0-0, thắng Singapore 6-0. Sở hữu lực lượng nhập tịch đông đảo, “Hổ Malay” chỉ thiếu một chút “may mắn” để có mặt ở trận chung kết.

Tuy lịch đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam, nhưng trong bối cảnh chỉ còn 19 cầu thủ lành lặn (khả năng ra sân của Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh bỏ ngỏ), số ngày nghỉ ít ỏi, HLV Kim Sang-sik sẽ phải “liệu cơm gắp mắm”. Malaysia tuy mất trung vệ đội trưởng Dion Cools và tiền đạo Faisai Halim, nhưng phần còn ljai khá sung sức và có nhiều ngày nghỉ hơn.

Trước đối thủ dựa nhiều vào thể lực và thế mạnh tranh chấp của các cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng phải kiểm soát nhịp độ, tận dụng sự chuyển trạng thái nhanh để khắc chế. Trong khi đó, tuyến phòng ngự cần cải thiện sự tập trung, đặc biệt là trong hiệp 1. để tránh rơi vào thế bám đuổi.

Dù bị tổn thất lực lượng do chấn thương và bào mòn thể lực, đội tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn về bản lĩnh thi đấu, sự gắn kết trong lối chơi cũng như cái duyên đối đầu trước Malaysia. Nếu chắt chiu tốt các cơ hội, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể giành chiến thắng.