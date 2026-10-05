Vận động viên của thành phố Đồng Nai giành 3 huy chương vàng Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền tại Italia

Vận động viên Đinh Trần Cao giành huy chương vàng nội dung quyền thuật bài thi Binh khí tự chọn nam nhóm 15-17 tuổi. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam năm 2026 diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động thi đấu, đại hội, tập huấn, trao đổi chuyên môn Võ cổ truyền Việt Nam, giao lưu văn hóa và kết nối quốc tế của cộng đồng Võ cổ truyền Việt Nam quốc tế, diễn ra từ ngày 30-9 đến 5-10 tại thành phố Cervia (tỉnh Ravenna - vùng Emilia-Romagna - Italia), do Liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam chủ trì, phối hợp Liên đoàn Wushu Kung Fu và Võ thuật Việt Nam - Italia tổ chức.

Chuỗi sự kiện có 600 đại biểu, cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trọng tâm chương trình là Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026, quy tụ hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi.

Đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tham dự sự kiện lần này do Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam làm Trưởng đoàn gồm 83 cán bộ quản lý, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên, trong đó có 40 vận động viên được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Tham dự sự kiện này, thành phố Đồng Nai góp mặt 5 thành viên: 2 huấn luyện viên và 3 vận động viên tranh tài Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam.

Đoàn thành phố Đồng Nai vinh dự đoạt 3 huy chương vàng tại giải. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc giải đấu, cả 3 vận động viên của thành phố Đồng Nai trong thành phần Đội tuyển Võ cổ truyền Việt Nam tham dự giải đều giành được huy chương vàng. Trong đó, vận động viên Đinh Trần Cao giành huy chương vàng nội dung quyền thuật bài thi Binh khí tự chọn nam nhóm 15-17 tuổi ở Giải vô địch trẻ. Trong khi trên sàn đấu đối kháng giải vô địch, vận động viên Nguyễn Đức Anh đoạt huy chương vàng hạng cân 57kg nam hạng H1 và Lâm Thị Thúy Tuyên mang về huy chương vàng hạng cân 60kg nữ hạng H1.

Thành tích ấn tượng của Nguyễn Đức Anh, Lâm Thị Thúy Tuyên và Đinh Trần Cao đóng góp vào thành tích đứng hạng nhất toàn đoàn của đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, đồng thời giúp Võ cổ truyền Đồng Nai khẳng định vị thế ở đấu trường lớn.