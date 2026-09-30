Thêm điểm tựa cho giấc mơ an cư

Khi giấc mơ trở thành hiện thực

Gia đình anh Phạm Văn Hùng, giáo viên Trường THPT Quỳ Hợp 2 là một trường hợp như vậy. Anh Hùng là giáo viên, vợ là điều dưỡng tại Trạm Y tế xã Tam Hợp. Thu nhập của hai vợ chồng tương đối ổn định nhưng để cùng lúc dành ra một khoản tiền lớn xây dựng căn nhà kiên cố vẫn là bài toán không dễ giải...

Cơ hội đến khi gia đình anh được tiếp cận chương trình cho vay nhà ở xã hội của NHCSXH với số tiền 1 tỷ đồng. Có thêm nguồn lực tài chính với lãi suất ưu đãi và thời gian vay dài, vợ chồng anh mạnh dạn khởi công, hoàn thành căn nhà mới tại xóm Tam Mỹ, xã Tam Hợp.

Theo anh Hùng, với những gia đình sống chủ yếu bằng tiền lương như vợ chồng anh, tích lũy đủ tiền để xây nhà có thể mất rất nhiều năm. Bởi vậy, khoản vay ưu đãi từ NHCSXH không đơn thuần bổ sung nguồn tiền xây nhà mà quan trọng hơn là giúp gia đình có thể tính toán được một kế hoạch tài chính dài hạn, phù hợp với thu nhập.

Cũng tại xã Tam Hợp, chị Bùi Thị Cúc, công chức Đảng ủy xã, cùng chồng là giáo viên Trường THCS Nghĩa Mai đang dần hoàn thiện ngôi nhà mới tại xóm Dinh. Khoản vay 900 triệu đồng từ NHCSXH trở thành điểm tựa quan trọng để gia đình chị hiện thực hóa kế hoạch an cư đã ấp ủ từ lâu.

Theo Phòng giao dịch NHCSXH Quỳ Hợp, đến ngày 31/8/2026, đơn vị đã giải ngân hơn 15 tỷ đồng vốn vay nhà ở xã hội cho 32 khách hàng. Dự kiến đến cuối năm, dư nợ chương trình này sẽ đạt trên 20 tỷ đồng. Những con số chưa phải quá lớn nếu đặt cạnh tổng nhu cầu nhà ở, nhưng phía sau mỗi khoản vay là một gia đình có thêm cơ hội ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, ở xã Đại Huệ, gia đình anh Nguyễn Hữu Phúc, giáo viên Trường Tiểu học Nam Anh cũng vừa đi qua một hành trình như thế. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Quyên, cán bộ Trạm Y tế xã; hai vợ chồng có hai con nhỏ. Trước đây, cả gia đình phải ở nhờ nhà bên ngoại, cách nơi làm việc hàng chục cây số. Quãng đường đi lại xa không chỉ tốn thời gian, chi phí mà còn gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt, nhất là khi các con còn nhỏ.

Tháng 6/2025, gia đình anh được NHCSXH cho vay 560 triệu đồng theo chương trình nhà ở xã hội. Đến nay, căn nhà rộng hơn 150m² đã trở thành tổ ấm của cả gia đình. Điều anh Phúc vui hơn cả là nhà mới gần nơi làm việc của hai vợ chồng, giúp cuộc sống thuận tiện và có thêm thời gian chăm sóc các con.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Quỳ Hợp (Nghệ An) hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục vay vốn nhà ở xã hội

Mở rộng dòng vốn cho nhu cầu an cư

Nhà ở luôn là một trong những khoản chi lớn nhất đối với mỗi gia đình. Với người có thu nhập trung bình và thấp, bài toán càng khó khi thu nhập hàng tháng phần lớn dành cho các nhu cầu thiết yếu. Việc dành ra một khoản tiền đủ lớn để mua, xây dựng hoặc cải tạo nhà vì vậy có thể kéo dài nhiều năm.

Áp lực này càng rõ tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp, nơi giá nhà và chi phí sinh hoạt cao hơn. Khi phải vay một khoản tiền lớn, lãi suất và thời hạn vay trở thành những yếu tố quyết định khả năng trả nợ. Đây cũng là khoảng trống mà tín dụng ưu đãi dành cho nhà ở xã hội đang góp phần giải quyết.

Thời gian qua, hệ thống NHCSXH trên địa bàn Nghệ An đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát nhu cầu vay vốn của các nhóm đối tượng; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được điều kiện, quy trình và thủ tục tiếp cận chương trình.

Cùng với đó, NHCSXH tổ chức hướng dẫn quy trình, hồ sơ vay vốn tới các xã, phường, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm và vay vốn. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, những trường hợp đủ điều kiện được xem xét, giải ngân theo quy định, qua đó đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Việc mở rộng khả năng tiếp cận vốn càng có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại Nghệ An tiếp tục tăng. Những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển đô thị, thu hút đầu tư và hình thành các khu công nghiệp, một lực lượng lớn công nhân, người lao động và các gia đình trẻ đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở với mức giá phù hợp.

Theo kế hoạch, Nghệ An được giao hoàn thành 26.825 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 2.000 căn; năm 2027 và 2028 mỗi năm 5.800 căn; năm 2029 và 2030 mỗi năm 5.900 căn. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 21 dự án nhà ở xã hội đã lựa chọn nhà đầu tư, 6 dự án đang chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, 4 dự án nhà ở xã hội độc lập dành cho công nhân khu công nghiệp và 6 dự án nhà lưu trú công nhân, với tổng quy mô hơn 30.800 căn hộ.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, thời gian tới địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai; đẩy nhanh chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật và lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao… Cùng với việc thúc đẩy các dự án, dòng vốn tín dụng với lãi suất và thời hạn phù hợp có vai trò quan trọng trong việc nối nhu cầu an cư của người dân với nguồn cung nhà ở xã hội… Và khi ngày càng nhiều mái ấm được dựng lên từ nguồn vốn chính sách, “giấc mơ an cư” không còn là câu chuyện xa vời với những gia đình thu nhập chưa cao, mà đang từng bước trở thành hiện thực trên nhiều vùng quê xứ Nghệ.