Cận cảnh 50 cột trụ quy mô lớn quanh nhà hát đa năng APEC ở Phú Quốc

Được khởi công từ quý IV/2025, đến nay công trình nhà biểu diễn đa năng APEC tại Phú Quốc đã dần lộ rõ hình hài.

Nhà biểu diễn đa năng APEC nằm trong khu đất rộng 16,06 ha của Tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Cụm công trình do Sun Group đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027. Đồ họa: Phan Nhật.

Điểm nhấn của nhà biểu diễn đa năng là khối nhà hát hình tròn với hệ kết cấu không gian vượt nhịp lớn, được nâng đỡ bởi 50 cột trụ chịu lực quy mô lớn kết nối trực tiếp với hệ giàn mái. Ảnh phối cảnh: NĐT.

Đến cuối tháng 9, hơn 30 trong tổng số 50 cột trụ đã được lắp đặt hoàn thiện. Hệ giàn và khung đỡ mái với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn cũng đã hoàn tất lắp dựng, tạo nên phần khung chính bao phủ khối nhà hát.

Cùng với việc đẩy nhanh lắp dựng hệ cột, nhiều hạng mục kết cấu quan trọng của nhà biểu diễn đa năng đã hoàn thành.

Sau khi hệ kết cấu chính hoàn thiện, các hạng mục lắp đặt mái mang biểu tượng vẩy rồng sẽ tiếp tục được triển khai. Ảnh phối cảnh: NĐT.

Theo ông Huỳnh Văn Chức, Giám sát xây dựng, phụ trách dự án xây dựng Nhà biểu diễn đa năng APEC, tiến độ thi công phần mặt ngoài đến nay đạt 70%, trong khi nội thất hoàn thành khoảng 40-50%. Tổng thể công trình đạt tiến độ hơn 50%. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành khép kín mặt ngoài trong quý IV/2026 và phần nội thất vào ngày 31/3/2027.

Trên công trường nhà hát những ngày cuối tháng 9, khoảng 700-800 công nhân làm việc theo 3 ca. Các ca được tổ chức gối đầu, bàn giao công việc chặt chẽ và ghi nhận đầy đủ trong nhật ký thi công để đảm bảo tiến độ.

Theo ông Chức, thời tiết là một trong những thách thức lớn với công trường tại Phú Quốc vào mùa mưa. Những trận giông, mưa lớn khiến nước chảy mạnh vào khu vực thành hầm, ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Trong 4 ngày mưa lớn cuối tháng 9, ông cho biết công nhân vẫn mặc áo mưa làm việc liên tục, sản lượng thi công trung bình đạt trên 80% so với kế hoạch. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, các đội sẽ tăng cường nhân lực để bù đắp sản lượng.

Nguồn lao động tại chỗ trên đảo cũng chưa đủ đáp ứng nhu cầu của công trường. Ban quản lý phải đưa ra các chính sách hỗ trợ, ưu đãi để thu hút và điều động thêm nhân lực từ đất liền ra Phú Quốc.

Trong số những lao động từ đất liền đến công trường có ông Minh Hùng, 54 tuổi, quê Đà Nẵng. Ông đã làm việc tại đây hơn một tháng với cường độ cao.

Tùy tiến độ từng hạng mục, các đợt đổ bê tông ban đêm được tổ chức theo kíp, thường bắt đầu từ khoảng 20-21h và kéo dài đến sáng hôm sau. Sau mỗi ca, ông cùng anh em trong kíp được bố trí thời gian nghỉ ngơi, hồi phục trước khi trở lại công trường theo lịch phân công. Những ngày không trực ca đêm, ông làm việc theo kế hoạch của công trường, thường có mặt từ sáng sớm để theo sát các hạng mục thi công.

Nhà biểu diễn đa năng APEC có diện tích mái khoảng 17.250 m2, tổng diện tích sàn 54.680 m2, gồm 6 tầng nổi và một tầng hầm. Khán phòng trung tâm có sức chứa 4.030 chỗ ngồi.

Đây là nơi dự kiến diễn ra các sự kiện lớn trong khuôn khổ APEC 2027, trong đó có lễ khai mạc, bế mạc, cùng các chương trình văn hóa, liên hoan phim, mega concert và các show nghệ thuật quy mô lớn. Ảnh phối cảnh: NĐT.

Theo ý tưởng kiến trúc, 50 cột trụ quanh nhà biểu diễn gợi nhắc truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, hình ảnh Lạc Long Quân và 50 người con. Công trình cũng kết hợp các hình ảnh lũy tre làng và bọc trăm trứng. Ảnh phối cảnh: NĐT.

Nhà biểu diễn được thiết kế theo dạng khối tròn, tượng trưng cho Trời, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm có hình vuông, biểu trưng cho Đất, tạo thành ý tưởng "Trời tròn - Đất vuông".

Sau khi APEC 2027 kết thúc, công trình được định hướng thành không gian cho các vở diễn hàng ngày kết hợp xiếc, nhào lộn và âm nhạc từ những nhà tổ chức show hàng đầu thế giới, biến nơi đây thành điểm đến nghệ thuật hấp dẫn cho du khách đến Phú Quốc.