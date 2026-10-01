Nhiều giáo viên, nhân viên lo lắng khi phải ký lại hợp đồng từng năm

Từ hợp đồng dài hạn sang hợp đồng có thời hạn

Năm 2007, chị Đinh Thị Hà được UBND huyện Nam Đàn (cũ) ký hợp đồng làm nhân viên văn thư. Gần 20 năm gắn bó với trường học, công việc trở nên quen thuộc với chị. Thế nhưng năm học này, chị Hà không khỏi lo lắng khi phải ký lại hợp đồng với thời hạn ngắn hơn.

Hàng trăm giáo viên, nhân viên trường học đã làm việc từ 10 - 20 năm theo hợp đồng tại Nghệ An đang thấp thỏm khi phải ký lại hợp đồng theo năm học.

Chị Hà hiện là nhân viên văn thư Trường THCS Anh Xuân, xã Đại Huệ. Trước đây những lao động hợp đồng như chị Hà được ký dài hạn. Nay hợp đồng mới có thời hạn theo năm học khiến nhiều người lo khi nhà trường không còn nhu cầu sử dụng, sẽ phải nghỉ việc.

"Gần 20 năm làm việc, chúng tôi chỉ mong khi ký hợp đồng mới, thời gian công tác, trình độ và kinh nghiệm của mình được xem xét. Mức lương mới như thế nào cũng là điều chúng tôi rất quan tâm", chị Hà nói.

Chị Hà không phải trường hợp cá biệt. Tại phường Cửa Lò, hiện có 34 giáo viên, nhân viên từng được UBND thị xã Cửa Lò (cũ) ký hợp đồng làm việc tại các trường công lập theo hình thức không xác định thời hạn. Nhiều người trong số này công tác hơn 10 năm, thậm chí gần 20 năm, hiện vẫn trực tiếp giảng dạy hoặc làm các công việc chuyên môn tại trường.

Trước đây, những lao động này được trả lương theo hệ số tương ứng với trình độ, chức danh và thời gian công tác, cùng các chế độ khác theo hợp đồng. Nay, khi thực hiện quy định mới, câu hỏi được đặt ra là thời gian công tác hàng chục năm của họ sẽ được tính thế nào, mức lương mới được xác định ra sao.

Năm học này, Nghệ An dự kiến ký hợp đồng với 2.253 giáo viên, nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Ảnh: Song Hoàng.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, năm học này toàn tỉnh dự kiến ký hợp đồng với 2.253 giáo viên, nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự tại các cơ sở giáo dục. Đối với lao động đang có hợp đồng không xác định thời hạn do UBND cấp huyện cũ ký trước đây, các đơn vị thực hiện ký hợp đồng với thời hạn không quá 12 tháng. Với hợp đồng theo Nghị định 235/2026, thời hạn tối đa là 9 tháng và kết thúc khi năm học kết thúc.

Hợp đồng mới cũng quy định có thể chấm dứt khi đơn vị không còn nhu cầu sử dụng, vị trí việc làm đã có viên chức được tuyển dụng hoặc điều chuyển đến, hoặc không còn chỉ tiêu do UBND tỉnh giao.

Một công việc, nhiều cách trả lương

Không chỉ lo về thời hạn hợp đồng, điều khiến nhiều giáo viên, nhân viên băn khoăn là mức lương sẽ được tính thế nào.

Theo ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nghệ An chưa nêu cụ thể mức lương đối với nhóm giáo viên, nhân viên từng được các huyện, thị xã cũ ký hợp đồng.

Vì vậy, trước mắt địa phương chỉ đạo các trường để trống phần mức lương trong hợp đồng, chờ hướng dẫn tiếp theo. "Nguồn chi trả lương là của tỉnh rót về nên chúng tôi phải chờ hướng dẫn để thực hiện cho đúng quy định", ông Nhân cho biết.

Các giáo viên trong ngày nhận quyết định tuyển dụng và phân công công tác. Ảnh: Song Hoàng.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, hiện toàn tỉnh còn khoảng 200 giáo viên, nhân viên thuộc diện hợp đồng cũ do các huyện, thị xã trước đây ký. Phần lớn đã có thời gian công tác từ 10 - 20 năm. Điều đáng chú ý là trước khi thực hiện mô hình quản lý mới, cách trả lương cho nhóm lao động này giữa các địa phương không giống nhau.

Tại phường Cửa Lò, giáo viên và nhân viên hợp đồng được hưởng mức lương, phụ cấp gần tương đương giáo viên biên chế.

Trong khi đó, tại một số huyện, thị khác, mức chi trả thấp hơn nhiều và không được nâng bậc lương. Sự khác biệt này khiến việc xác định mức lương trong hợp đồng mới trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

"Cũng là giáo viên hợp đồng do huyện cũ ký, có thời gian công tác như nhau nhưng mức lương chênh lệch giữa địa phương này với địa phương khác gấp từ 2 - 2,5 lần là điều chúng tôi rất băn khoăn", một giáo viên ở xã Vạn An nói.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An, việc xác định tiền lương đối với nhóm giáo viên, nhân viên hợp đồng cũ đang gặp vướng mắc do cách chi trả của các huyện trước đây không thống nhất. Sở đã hướng dẫn các trường khi ký lại hợp đồng, trước mắt thực hiện trả lương theo mức người lao động đang được hưởng trước đây. Tuy nhiên, việc áp dụng thống nhất một mức lương chung theo mức đang thực hiện tại phường Cửa Lò là rất khó do còn vướng các quy định.