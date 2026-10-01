Hương Trà thu hồi hơn 32ha làm khu tái định cư đường sắt tốc độ cao

UBND phường Hương Trà phối hợp đơn vị liên quan triển khai kế hoạch dự án đến với người dân.

Theo kế hoạch, dự án thu hồi 32,49ha, với 663 thửa đất bị ảnh hưởng; 224 hộ dân nằm trong vùng quy hoạch, trong đó có 60 ngôi nhà và 150 ngôi mộ thuộc diện giải tỏa.

Tại cuộc họp, UBND phường Hương Trà và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng - Chi nhánh khu vực 10 thông tin về quy mô, kế hoạch thu hồi đất và các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân.

UBND phường đề nghị các hộ dân trong vùng dự án nắm rõ chủ trương, kế hoạch triển khai, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và tiến độ dự án.