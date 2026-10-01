Người dân dỡ nhà, nhường đất mở rộng nơi yên nghỉ liệt sĩ

Video người dân tháo dỡ nhà cửa, nhường đất mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

Những ngày cuối tháng 9, tại thôn Kim Nhan 2 (xã Anh Sơn, Nghệ An), tiếng tháo dỡ nhà cửa hòa cùng tiếng máy móc thi công dự án mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào. Những căn nhà từng gắn bó với người dân hàng chục năm lần lượt được tháo dỡ, đồ đạc được thu dọn để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

Người dân ở thôn Kim Nhan 2 (xã Anh Sơn, Nghệ An) tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản nhường đất để mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

Dù đã có gần 40 năm gắn bó với ngôi nhà của mình, nhưng khi nghe địa phương thông báo chủ trương mở rộng nghĩa trang liệt sĩ, gia đình bà Hoàng Thị Huệ không chút do dự, gật đầu đồng thuận tháo dỡ công trình, bàn giao đất. “Đây là công trình tâm linh, là nơi yên nghỉ của những người đã hy sinh vì đất nước. Gia đình tôi đồng thuận vì đây là việc nên làm”, bà Huệ nói.

Tương tự, căn nhà của ông Nguyễn Văn Sơn nằm sát Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Khi biết chính quyền địa phương chuẩn bị thực hiện dự án mở rộng nghĩa trang để có nơi yên nghỉ cho liệt sĩ, gia đình ông Sơn hoàn toàn nhất trí với kế hoạch.

Những căn nhà được khẩn trương tháo dỡ, nhường đất cho dự án.

Chỉ trong thời gian ngắn, ông Sơn cùng người thân trong gia đình lập tức dọn đồ đạc, bàn giao lại căn nhà cũ để đơn vị thi công tháo dỡ.

Theo UBND xã Anh Sơn, dự án mở rộng khu A Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào ảnh hưởng đến 27 hộ dân, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 58 tỷ đồng. Khi triển khai dự án, các hộ dân đều đồng thuận, chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

"Đây không chỉ là một dự án xây dựng, mà còn là công trình có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, tâm linh. Việc mở rộng sẽ tạo thêm không gian để quản lý, chăm sóc, tưởng niệm các liệt sĩ hiện tại và lâu dài. Khi dự án triển khai, các hộ dân rất đồng thuận, bàn giao lại mặt bằng để thi công”, ông Nguyễn Trần Chương - Phó Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, nói.

Dự án ảnh hưởng đến 27 hộ gia đình sống xung quanh nghĩa trang.

Để đảm bảo việc an cư lạc nghiệp, xã Anh Sơn đã bố trí 1 khu tái định cư cho 27 hộ gia đình đã nhường nhà, đất cho dự án. Trong thời gian chờ khu tái định cư xây dựng hoàn thiện, các hộ dân được hỗ trợ chi phí thuê nhà.

Được biết, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào được xây dựng năm 1976, hiện là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào.

Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào hiện là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ.

Theo kế hoạch, khu A nghĩa trang sẽ được mở rộng thêm 1,06ha, đủ điều kiện an táng khoảng 2.700 phần mộ liệt sĩ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An đồng thời triển khai nâng cấp, tu bổ, tôn tạo một số hạng mục hiện hữu với kinh phí khái toán gần 49 tỷ đồng.

Dự kiến toàn bộ công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027.