Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng họp tiếp thu ý kiến đối với các luật về môi trường

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận cuộc họp, đối với dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Phó Thủ tướng thống nhất không đưa quy định bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường vào dự án Luật; tuy nhiên, cần nêu rõ hằng năm Nhà nước vẫn bố trí, bảo đảm nguồn lực để thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Về quản lý nước mặt, Phó Thủ tướng thống nhất với phương án giải trình của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó cần đánh giá đầy đủ khả năng chịu tải của nguồn nước để làm căn cứ cân đối, xem xét việc cấp phép. Đối với tần suất kiểm kê khí nhà kính, Phó Thủ tướng đề nghị giữ quy định hiện hành là 2 năm. Trường hợp các yêu cầu, quy định quốc tế có thay đổi thì nghiên cứu điều chỉnh phù hợp...

Đối với dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội; bám sát kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giải trình, tiếp thu chặt chẽ; lưu ý, nội dung về không gian biển liên quan đến nhiều luật, do đó phải rà soát kỹ để bảo đảm không chồng lấn, mâu thuẫn với các luật khác; cần bổ sung quy định bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân…