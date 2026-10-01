Những trường hợp được xác định vay vốn hỗ trợ mua nhà giá thấp

Người đã sở hữu nhà vẫn đáp ứng điều kiện về thực trạng nhà ở nếu chỗ ở quá chật. Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 86/2026/VBHN-TT-BXD, hệ thống các quy định về xác định đối tượng vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Văn bản được ban hành ngày 18/9/2026, hợp nhất các quy định tại Thông tư 07/2013/TT-BXD cùng những nội dung sửa đổi, bổ sung sau đó. Đây là văn bản hợp nhất, không phải chính sách tín dụng mới được ban hành trong năm 2026.

Theo đó, phạm vi được hệ thống lại gồm các quy định xác định đối tượng vay để thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; mua nhà tại dự án phát triển nhà ở, khu đô thị có tổng giá trị hợp đồng, gồm VAT, nhà và đất, không quá 1,05 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có các trường hợp vay để xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở hoặc đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Có nhà nhưng quá chật vẫn thuộc nhóm điều kiện

Với trường hợp thuê, mua nhà thương mại diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá dưới 15 triệu đồng/m2, quy định không chỉ xét người chưa có nhà.

Người đã sở hữu nhà vẫn đáp ứng điều kiện về thực trạng nhà ở nếu chỗ ở quá chật.

Cụ thể, với căn hộ chung cư, diện tích sử dụng bình quân của hộ gia đình phải thấp hơn 8 m2/người.

Nếu ở nhà riêng lẻ, diện tích bình quân cũng phải thấp hơn 8 m2/người, đồng thời diện tích khuôn viên đất nhỏ hơn diện tích đất được cấp phép xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Trường hợp chưa có nhà nhưng đã có đất ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất cũng phải nhỏ hơn diện tích được cấp phép xây dựng theo quy định của địa phương.

Điều kiện về cư trú cũng được đặt ra. Người vay phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố nơi có dự án. Nếu tạm trú, phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ một năm trở lên, có thể không liên tục, và có xác nhận của cơ quan bảo hiểm.

Người vay đồng thời phải có hợp đồng thuê hoặc mua nhà thương mại theo quy định.

Một nguyên tắc khác là mỗi hộ gia đình chỉ được vay một lần hỗ trợ nhà ở theo quy định này.

Con hoặc cháu của chủ hộ đã lập gia đình, có giấy chứng nhận kết hôn, được coi là hộ gia đình độc lập. Người ở nhờ nhưng đăng ký thường trú hoặc tạm trú cùng chủ hộ cũng được xác định là hộ độc lập để xem xét theo quy định.

Người thu nhập thấp, lao động tự do cũng nằm trong nhóm đối tượng

Đối tượng được quy định gồm cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách; viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập và lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhóm người thu nhập thấp gồm người lao động tại đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã; người đã nghỉ lao động theo chế độ; lao động tự do và người kinh doanh cá thể.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị đã có đất ở phù hợp quy hoạch nhưng khó khăn về nhà ở, chưa được Nhà nước hỗ trợ, cũng nằm trong phạm vi quy định đối với khoản vay xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà.

Với người mua nhà thương mại tại dự án phát triển nhà ở hoặc khu đô thị, một nhóm quy định riêng áp dụng cho nhà có tổng giá trị hợp đồng mua bán, đã gồm VAT, nhà và đất, không vượt quá 1,05 tỷ đồng. Điều kiện về thực trạng nhà ở, cư trú và nguyên tắc mỗi hộ vay một lần về cơ bản cũng được quy định cụ thể trong văn bản.

Đáng lưu ý, Văn bản hợp nhất 86/2026/VBHN-TT-BXD còn dẫn chiếu người vay phải đáp ứng các điều kiện tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đối với chương trình cho vay từ nguồn tái cấp vốn theo Nghị quyết 02/NQ-CP, quy định của Ngân hàng Nhà nước trước đây xác định thời gian giải ngân cho cá nhân, hộ gia đình tối đa đến hết ngày 31/12/2016. Vì vậy, việc Bộ Xây dựng ban hành văn bản hợp nhất năm 2026 không đồng nghĩa với việc mở lại gói vay hỗ trợ này cho các hồ sơ mới.