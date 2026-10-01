Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ cơ sở dữ liệu đất đai.

UBND Quảng Ninh về tiến độ thực hiện hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Theo thông tin từ địa phương, từ ngày 4/8 đến 20/9, toàn địa bàn đã xây dựng và đồng bộ thêm hơn 516.300 thửa đất, nâng tổng số thửa được xây dựng cơ sở dữ liệu lên hơn 1,344 triệu thửa, đạt 69,1%. Trong quá trình thực hiện, các địa phương đang tập trung xử lý những trường hợp còn thiếu thông tin, dữ liệu chưa thống nhất, bản đồ địa chính có sai lệch hoặc phải xác minh lại tại cơ sở.

Đây là nhóm hồ sơ phức tạp do liên quan đến lịch sử biến động đất đai, chuyển nhượng, tách thửa, thu hồi đất hoặc thay đổi ranh giới sử dụng. Để đẩy nhanh tiến độ, ngành chức năng phối hợp với các xã, phường, đặc khu và đơn vị liên quan rà soát dữ liệu thuộc tính, dữ liệu không gian; kiểm tra, chỉnh lý bản đồ địa chính và bổ sung thông tin còn thiếu. Một số địa phương tổ chức rà soát đến từng hộ dân, hướng dẫn người dân cung cấp giấy tờ liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc với phường Hà Lầm tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Quảng Ninh cũng tăng cường ứng dụng công nghệ trong đo đạc, lập bản đồ và kiểm tra dữ liệu, trong đó có thiết bị bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian xử lý. Đáng chú ý, đặc khu Cô Tô và xã Cái Chiên đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước thời hạn 30/9. Cô Tô hoàn thành dữ liệu đối với 7.503 thửa đất, trong khi xã Cái Chiên hoàn thành 4.898 thửa. Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cập nhật biến động và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, dữ liệu được chuẩn hóa cũng là cơ sở quan trọng để quản lý hiện trạng, quy hoạch và sử dụng đất sản xuất, phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.