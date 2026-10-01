Tây Ninh khơi thông dòng vốn cho hạ tầng nông nghiệp

Dự án xây dựng kè rạch Tây Ninh và đường giao thông phía bến Trường Đổi lên cầu Bến Dầu đang được rà soát, chuẩn bị mặt để triển khai. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp tỉnh Tây Ninh tập trung triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng và hoàn thiện các dự án.

Tính đến ngày 25/9, đơn vị đang quản lý 47 dự án thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030, gồm 21 dự án thủy lợi, 24 dự án hạ tầng kỹ thuật (trạm cấp nước) và 2 dự án lâm nghiệp, với tổng mức đầu tư trên 5.662 tỷ đồng. Đối với các dự án được bố trí vốn thực hiện đầu tư năm 2026, có 17 dự án đã trình cơ quan chuyên môn thẩm định; 16 dự án được phê duyệt và 1 dự án đang trình thẩm định, phê duyệt. Một số dự án đã hoàn thiện điều kiện triển khai như làm mới hệ thống kênh nhánh TN10 - kênh chính Tân Biên, gia cố kênh TN0-8. Dự án Xây dựng kè rạch Tây Ninh và đường giao thông phía bến Trường Đổi lên cầu Bến Dầu đang rà soát, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành ngày 30/11/2026 và triển khai trong quý IV/2026.

Dự án xây dựng kè rạch Tây Ninh và đường giao thông phía bến Trường Đổi lên cầu Bến Dầu dự kiến được triển khai trong quý IV/2026. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Dự án Kênh chuyển nước Mộc Bài đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế với 5 gói thầu xây lắp; các gói đủ điều kiện dự kiến khởi công tháng 10/2026. Các dự án Nạo vét kênh tiêu T2 và Nạo vét Suối Cầu Khởi đang triển khai các bước tiếp theo, dự kiến khởi công quý IV/2026.

Trong 47 dự án chuẩn bị đầu tư, có 20 dự án được bố trí vốn tại Quyết định số 15768/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của UBND tỉnh. Đơn vị đang tập trung thủ tục lựa chọn nhà thầu, ưu tiên các dự án kè chống sạt lở, nâng cấp trạm cấp nước và đầu tư tuyến ống cấp nước. Theo ban quản lý, đến ngày 25/9, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao trên 953,7 tỷ đồng; đã giải ngân 295,3 tỷ đồng, đạt 30,97% kế hoạch. Ước đến ngày 30/9, giải ngân đạt 400,5 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch.

Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 đang được tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Ông Nguyễn Thành Quan, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đang rà soát tiến độ, khả năng giải ngân từng dự án, gói thầu; đôn đốc thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán; đồng thời tập trung tháo gỡ các khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và các điều kiện liên quan.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân còn thấp so với yêu cầu; khối lượng vốn cần giải ngân trong 3 tháng cuối năm còn lớn. Một số dự án còn vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, hồ sơ thiết kế, dự toán và các thủ tục liên quan.

Tại Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 - Gói thầu số 20, đến ngày 25/9 đã chi trả cho 87/97 hộ; sau khi phương án điều chỉnh được phê duyệt, chi trả thêm 5 hộ. Số hộ còn lại dự kiến hoàn thành chi trả trong tháng 9 để bàn giao mặt bằng thi công.

Dự án xây dựng kè rạch Tây Ninh được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng, góp phần chỉnh trang đô thị Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Dự án Nạo vét sông Vàm Cỏ Tây, đoạn từ kênh Hồng Ngự đến ấp Bình Châu, còn vướng bố trí bãi chứa vật chất nạo vét. Ban quản lý đã phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất phương án; Sở Tài chính đã khảo sát thực tế và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét phương án sử dụng kết hợp bãi chứa trên đất công và đất của người dân theo hồ sơ thiết kế được duyệt, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các quy định mới về đầu tư xây dựng từ ngày 1/7/2026 yêu cầu rà soát, cập nhật một số nội dung về trình tự, thủ tục, định mức, đơn giá và dự toán; một số hồ sơ phải bổ sung, điều chỉnh. Công tác phối hợp giữa một số phòng chuyên môn, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các đơn vị liên quan có thời điểm chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến tiến độ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.

Dự án xây dựng kè rạch Tây Ninh và đường giao thông phía bến Trường Đổi lên cầu Bến Dầu đang được chuẩn bị các điều kiện để triển khai. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Từ nay đến cuối năm, ban quản lý tiếp tục rà soát tiến độ, khả năng giải ngân từng dự án, gói thầu; xác định khối lượng, giá trị nghiệm thu, thanh toán theo từng tháng; đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi đủ điều kiện.

Đơn vị đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; thường xuyên rà soát khả năng giải ngân, kịp thời đề xuất điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân theo quy định, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao.

Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 1 đã hoàn thành, tạo cơ sở tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Song song đó, ban quản lý đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án, gói thầu đủ điều kiện; hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030, bảo đảm tiến độ thủ tục và triển khai dự án theo kế hoạch.