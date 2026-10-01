Phú Thọ nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại các khu, cụm công nghiệp

Tập trung tháo gỡ tồn tại trong giải phóng mặt bằng

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ có 57 KCN với tổng diện tích khoảng 13.892ha. Trong đó, 32 KCN đã được thành lập. Các KCN đang hoạt động đã thu hút 854 dự án thứ cấp, gồm 527 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 11,735 tỷ USD và 327 dự án trong nước với tổng vốn hơn 67.064 tỷ đồng; diện tích đất công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho thuê còn khoảng 438,58ha. Tuy nhiên, quá trình phát triển KCN vẫn gặp một số khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng, hạ tầng ngoài hàng rào, logistics và các công trình phụ trợ.

Toàn cảnh phiên giải trình về công tác quản lý Nhà nước đối với phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp và lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Ngọc Kiên

Giải trình về tiến độ phát triển các KCN, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hoàng Long Biên cho biết, trong 14 KCN đang xây dựng và chuẩn bị xây dựng hạ tầng có 3 KCN chậm tiến độ. KCN Đồng Sóc vướng việc xử lý các tồn tại, vi phạm trước đây; KCN Sông Lô I phải điều chỉnh quy hoạch, thiết kế do tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua; KCN Bình Xuyên giai đoạn 2 chủ yếu vướng giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý các KCN tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tháo gỡ từng vướng mắc. Riêng KCN Đồng Sóc, tỉnh tiếp tục xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện thủ tục và tiếp tục triển khai dự án.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn, sau hợp nhất, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch KCN, CCN phù hợp với không gian phát triển mới và thực tiễn; tập trung tháo gỡ tồn tại về bồi thường, giải phóng mặt bằng, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Với hạ tầng đã được Nhà nước đầu tư từ trước nhưng còn thiếu, chưa đồng bộ, tỉnh tiếp tục bố trí nguồn lực để hoàn thiện, đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào, nhất là giao thông kết nối.

Phân loại để xử lý, không chạy theo tỷ lệ lấp đầy

Đối với lĩnh vực cụm công nghiệp (CCN), đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 68 CCN, gồm 13 CCN đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và 55 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, qua rà soát của Sở Công thương, một số CCN còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB và tái định cư, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút dự án thứ cấp; tiếp đến là thủ tục giao đất, cho thuê đất, hoàn thiện hạ tầng môi trường, xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào, thủ tục quy hoạch, đầu tư và nguồn vốn, năng lực nhà đầu tư.

Để tháo gỡ những vướng mắc trên, Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về GPMB; xử lý các CCN chậm tiến độ; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, môi trường và kết nối; nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu hút đầu tư thứ cấp. Mặt khác, các CCN đang hoạt động phải từng bước hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải tập trung, các cơ sở sản xuất phải thực hiện đấu nối theo quy định; CCN chưa hoàn thành hạ tầng xử lý nước thải sẽ không tiếp tục thu hút dự án thứ cấp mới.

Ông Trần Quang Tuấn nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là thu hút đầu tư không chạy theo tỷ lệ lấp đầy, mà ưu tiên các dự án có năng lực, công nghệ tiên tiến, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách. Đối với các CCN đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước, Sở sẽ đánh giá riêng hiệu quả khai thác; đồng thời triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, phấn đấu đến năm 2030, 100% CCN hoàn thành hạ tầng xử lý nước thải tập trung.

Giám đốc Sở Công Thương cũng cho biết, qua rà soát hiện có 9 CCN có tỷ lệ lấp đầy dưới 50%, trong đó có 5 CCN dưới 30%. Trong quý IV/2026, Sở sẽ rà soát, phân loại từng CCN theo nguyên nhân để có giải pháp cụ thể; năm 2027, tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư theo từng cụm, từng ngành nghề đối với những nơi đã có quỹ đất sạch. Đối với các CCN chậm triển khai, chủ đầu tư không đáp ứng yêu cầu hoặc vi phạm, Sở sẽ phối hợp rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Từ những vấn đề được đặt ra tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất số liệu, rà soát toàn diện tình trạng pháp lý, diện tích, tiến độ đầu tư, quỹ đất có thể cho thuê, tỷ lệ lấp đầy và điều kiện môi trường của từng khu, CCN. Trên cơ sở đó, xác định rõ các nhiệm vụ ưu tiên, cơ quan chủ trì, nguồn lực, thời hạn và kết quả phải đạt; kiên quyết xử lý các dự án kéo dài, chủ đầu tư không thực hiện cam kết, không để đất đai, tài sản tiếp tục sử dụng kém hiệu quả.

Đồng thời yêu cầu, Sở Công Thương rà soát, phân loại các CCN theo tình trạng hoạt động, mức độ hoàn thiện hạ tầng và khả năng tiếp nhận dự án thứ cấp; tập trung xử lý các CCN chậm tiến độ. Đối với các CCN đang hoạt động nhưng chưa có hoặc chưa vận hành đạt yêu cầu công trình xử lý nước thải, phải xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể trong quý IV/2026. Đối với các KCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh phải rà soát từng khu chậm tiến độ, làm rõ tình hình đất đai, vốn đầu tư, khối lượng hạ tầng, khả năng thu hút dự án thứ cấp và trách nhiệm của chủ đầu tư.