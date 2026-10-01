Nghệ An phê duyệt quy hoạch 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh gần 42ha

Sáng 1/10, ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh.

Khu đất rộng 42ha, chủ yếu là nông nghiệp bám đường đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ là nơi xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Theo Quyết định số 4268/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký ban hành, khu đất lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Tổng diện tích lập quy hoạch là 41,76ha (trong đó diện tích thuộc phường Vinh Lộc khoảng 33,58ha và xã Đông Lộc khoảng 8,18ha).

Khu vực lập quy hoạch sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ngay phía Tây Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ranh giới tiếp giáp cụ thể: Phía Đông Nam giáp tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò có lộ giới rộng tới 95m; các phía còn lại (Đông Bắc, Tây Nam và Tây Bắc) đều tiếp giáp với các tuyến đường quy hoạch lớn. Việc lựa chọn vị trí này không chỉ tận dụng tối đa hạ tầng giao thông kết nối huyết mạch mà còn cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh và Quy hoạch phân khu hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Về tính chất, đồ án xác định đây là khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Nghệ An, được đầu tư xây dựng đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng. Dự án nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách thuận tiện, hiện đại nhất.

Trụ sở UBND tỉnh cùng với các sở, ban, ngành sẽ được chuyển sang vị trí mới sau khi khu trung tâm hành chính mới được xây dựng.

Quy mô làm việc dự kiến tại khu trung tâm hành chính là 2.130 người. Nơi đây sẽ là trụ sở làm việc tập trung của các cơ quan đầu não cấp tỉnh bao gồm: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Thanh tra tỉnh cùng 13 Sở ngành chuyên môn (Sở Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo) và các đơn vị liên quan.

Về các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc: Mật độ xây dựng được khống chế ở mức tối đa 40%. Chiều cao công trình tối đa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Các công trình sẽ được thiết kế theo phong cách hiện đại, trang trọng, phù hợp với khí hậu địa phương, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài và tạo điểm nhấn cảnh quan độc đáo.

Chỉ tiêu chi tiết về mật độ, tầng cao và bố trí không gian cụ thể sẽ được xác định chính xác thông qua phương án thi tuyển quy hoạch, kiến trúc được lựa chọn.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án được tính toán bài bản và kết nối đồng bộ với khu vực xung quanh. Trong đó, giao thông kết nối với Đại lộ Vinh - Cửa Lò (rộng 95m), các trục đường chính tiếp giáp phía Bắc, Nam và Tây có lộ giới dự kiến rộng 45m. Mạng lưới giao thông nội bộ sẽ bảo đảm khả năng tiếp cận công trình, đáp ứng các yêu cầu về thoát hiểm, PCCC và cứu hộ cứu nạn.

Đồ án quy hoạch 1/500 vừa phê duyệt là pháp lý quan trọng để tỉnh Nghệ An thực hiện các bước tiếp theo, như: thi tuyển kiến trúc, giao đất, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án.

Trước đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/3/2026 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh theo phương thức đối tác công tư (PPP) với kinh phí dự kiến khoảng 5.680 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì công bố công khai quy hoạch, cắm mốc ranh giới, hướng dẫn thi tuyển kiến trúc và kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng đúng theo đồ án được duyệt.