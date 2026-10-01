Huế: Sẵn sàng thi công hai gói thầu 460 tỷ đồng từ nguồn vốn đô thị xanh

Đầu tư kênh sinh thái ở khu đô thị An Vân Dương

Theo ông Lê Thành Bắc, Phó giám đốc Ban QLDA Chương trình phát triển các đô thị loại II, tiểu dự án TP Huế, gói thầu HU-CW13 hạng mục kênh sinh thái khu A, khu đô thị An Vân Dương với 2 tuyến kênh, có tổng mức đầu tư hơn 243 tỷ đồng.

Tuyến đường Hoàng Quốc Việt sẽ đầu tư tuyến kênh số 2 để nối với tuyến kênh số 1.

Cụ thể, kênh số 1 điểm đầu tại đường Văn Tiến Dũng nối vào kênh đã đầu tư xây dựng và điểm cuối giao nhánh sông Như Ý, tổng chiều dài khoảng 1,292km. Tại bờ phải sẽ xây dựng bãi đỗ xe diện tích khoảng 1.940m².

Tuyến kênh số 2, điểm đầu gần kiệt 47 Hoàng Quốc Việt, điểm cuối giao tuyến kênh 1, có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 0,773km.

Dọc các tuyến kênh sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, công viên cảnh quan, cấp nước tưới cây, họng chữa cháy và cống hộp giao cắt. Hạng mục này dự kiến khởi công tháng 11/2026 và hoàn thành vào tháng 5/2028.

Theo lãnh đạo dự án Chương trình phát triển đô thị loại II, tiểu dự án TP Huế, hạng mục kênh sinh thái Khu A, khu đô thị An Vân Dương triển khai ảnh hưởng đến 232 hộ gia đình và 5 tổ chức. Qua rà soát, có khoảng 77 hộ gia đình thuộc diện phải di dời tái định cư, trong đó bao gồm 22 hộ chính và 55 hộ phụ.

Ông Lê Thành Bắc cho hay chủ đầu tư đã có công văn gửi Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 1 về việc tổ chức họp thông báo, triển khai kế hoạch thu hồi đất đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng.

Qua đó, đề nghị Sở Tài chính kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 1 phối hợp chặt chẽ với UBND phường An Cựu khẩn trương đẩy nhanh công tác thu hồi đất, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công đúng kế hoạch vào tháng 11/2026.

Mở rộng, nâng cấp hàng loạt tuyến đường trọng điểm

Theo Ban QLDA Chương trình phát triển các đô thị loại II, dự án cải tạo đường bộ và nâng cấp hạ tầng thuộc gói thầu HU-CW14.

Cụ thể, xây dựng mới tuyến đường tại Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương với mặt cắt 60m và cải tạo tuyến đường Chi Lăng, đường Bạch Đằng, đường Bà Triệu đoạn từ cầu Vỹ Dạ đến đường Nguyễn Thái Học và tuyến đường Kim Long và Nguyễn Phúc Nguyên, với tổng mức đầu tư hơn 218 tỷ đồng. Gói thầu dự kiến khởi công tháng 10/2026 và hoàn thành vào tháng 4/2028.

Tuyến đường Bà Triệu đoạn từ cầu Vỹ Dạ đến đường Nguyễn Thái Học sẽ được nâng cấp mở rộng theo quy hoạch.

Theo đó, tuyến đường tại Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương có mặt cắt 60m, điểm đầu giao đường liên xã Thủy Thanh - Thủy Vân (đường Nguyễn Cửu Vân) và điểm cuối giao đường Võ Chí Công (tỉnh lộ 28), tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,08km.

Để ứng phó với tình trạng ngập lụt, cao độ mặt đường sẽ được nâng cao độ mặt đường hiện tại từ +2,10 lên thành +2,64 đồng thời đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường theo quy mô mặt cắt quy hoạch. Xây dải phân cách giữa, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, hệ thống chữa cháy, hệ thống thoát nước thải, hệ thống an toàn giao thông… Tuyến đường có tốc độ thiết kế 80km/h.

Dự án nâng cấp tuyến đường Kim Long và Nguyễn Phúc Nguyên (tỉnh lộ 12B), điểm đầu giao đường Vạn Xuân, điểm cuối tại chùa Thiên Mụ, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,76km, mặt cắt ngang đường 23m. Dọc tuyến sẽ mở rộng vỉa hè, bổ sung cây xanh, điện chiếu sáng và bãi đỗ xe du lịch.

Nâng cấp tuyến đường Bạch Đằng có điểm đầu giao đường Chi Lăng tại cầu Gia Hội và điểm cuối tại cầu Đông Ba, với chiều dài khoảng 0,7km. Mặt đường lát đá Granit, làm mới lan can, bồn hoa và cải tạo 7 bến nước phục vụ sinh hoạt, du lịch.

Tuyến đường Chi Lăng, điểm đầu giao đường Bạch Đằng tại cầu Gia Hội, điểm cuối giao đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, chiều dài toàn tuyến khoảng 0,9km. Dự án sẽ nâng cấp toàn bộ vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hệ thống an toàn giao thông…

Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án TP Huế) được UBND thành phố phê duyệt năm 2016, điều chỉnh năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính TP Huế) làm đại diện chủ đầu tư. Dự án gồm có 12 gói thầu xây lắp (chưa kể phần vốn dư) có tổng mức đầu tư 2.208 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương, trong đó chi phí xây lắp hơn 1.000 tỷ đồng. Giá trị đã giải ngân cho các gói thầu đến nay hơn 872 tỷ đồng, đạt 83,76%, trong đó có 8 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, còn 4 gói thầu đang thực hiện. Theo hiệp định vay vốn, dự án sẽ kết thúc vào ngày 30/6. Tuy nhiên, tháng 7/2024 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2028.