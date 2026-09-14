Thế trận an ninh nhân dân trên vùng quê lúa Tây Hòa

Ông Lê Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tây Hòa cho biết, địa phương này hợp nhất từ thị trấn Phú Thứ, xã Hòa Phong, xã Hòa Tân Tây và phần lớn xã Hòa Bình 1, nên diện tích tự nhiên mở rộng 5.478ha. Đến nay, Tây Hòa có 14.927 hộ gia đình, gần 50.000 nhân khẩu cư trú tại 21 thôn trải dọc tuyến tỉnh lộ 645 và một chặng đường Quốc lộ 29.

Thượng tá Trần Xuân Thủy, Trưởng Công an xã Tây Hòa trao đổi nghiệp vụ với các đồng đội trước cuộc tuần tra bảo vệ ANTT ở địa phương.

Ngay từ khi hình thành xã mới, ngoài việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng vững chắc thế trận ANTT từ phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Theo Thượng tá Trần Xuân Thủy, Trưởng Công an xã Tây Hòa, để tạo thế chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nêu trên, Công an xã không chỉ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kiện toàn 21 tổ ANTT gồm 57 thành viên mà còn xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả các mô hình “Camera an ninh”, “Cổng trường An toàn giao thông”, “Hai gặp – Ba biết”. Và gần đây là mô hình “Công an xã đồng hành cùng nhân dân 21 thôn trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Trong mô hình “Camera an ninh”, xã đã đầu tư 100 triệu đồng sửa chữa, lắp đặt 45 “mắt thần” tại những nơi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật, để tạo thế chủ động trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Với mô hình “Hai gặp – Ba biết”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Hòa cùng các đoàn thể phối hợp Công an, thường xuyên gặp gỡ các đối tượng đang quản lý giáo dục, gặp gia đình, biết mặt, biết tên, biết mối quan hệ. Từ đó nâng cao hiệu quả giám sát, cảm hóa, giúp đỡ người đang hưởng án treo, người chấp hành xong án phạt tù, người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã.

Cán bộ Công an xã Tây Hòa tuyên truyền phổ biến pháp luật tại một trường học ở địa phương.

Tại 5 ngôi trường TH-THCS, PTTH trên địa bàn xã, mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” đã triển khai đến từng trường, lớp cùng với hàng trăm giáo viên và gần 2.200 học sinh nâng cao kiến thức pháp luật về giao thông. Trong đó, Trường THPT Lê Hồng Phong là điểm sáng nổi bật với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như “Giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật cho học sinh”, “Văn hóa giao thông trong trường học”, “Trường học an toàn, thân thiện, đảm bảo ANTT”, “Văn hóa sử dụng mạng, điện thoại di động trong học sinh”, “Ba xây - Ba chống”…

Tổ công tác của Công an xã Tây Hòa trên đường tuần tra bảo vệ ANTT ở địa phương.

Bên cạnh việc sử dụng hiệu quả mạng xã hội Facebook, Zalo nhóm, khi triển khai mô hình “Công an xã đồng hành cùng nhân dân 21 thôn trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, không riêng Cảnh sát khu vực mà CBCS các tổ nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phòng – chống tội phạm đều đồng hành với các thôn, xóm. Khi xuống cơ sở, mỗi CBCS không chỉ nắm rõ đường ngang, ngõ tắt, mà còn nỗ lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng gia đình, đồng thời cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, biện pháp phòng ngừa, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Bên cạnh đó, từng CBCS chủ động gần dân, hướng dẫn đăng ký thủ tục hành chính trên môi trường kỹ thuật số; hỗ trợ cài đặt VNeiD, định danh điện tử…

Mô hình "Camera an ninh" là một trong những mô hình được xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả ở xã Tây Hòa.

Bằng những việc làm bình dị, gần gũi, hơn một năm qua CBCS Công an xã Tây Hòa nỗ lực xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Từ đó người dân thêm tin yêu, thân thiện, chủ động cung cấp hơn 85 nguồn tin về ANTT; phát hiện và giao nộp 3 khẩu súng tự chế, 1 khẩu súng quân dụng, 5 đầu đạn, 2 cá thể rùa quý hiếm… Điển hình ngày 10/3, ông Hồ Hoàng Vũ (SN 1982, trú tại thôn Phước Thành Nam) tình cờ nhặt được túi vải tại Núi Đất, thôn Mỹ Thạnh Trung 2. Phát hiện bên trong túi có khẩu súng ngắn quân dụng K59 và 24 viên đạn, ông Vũ khẩn trương trình báo, giao nộp cho Công an xã Tây Hòa.

Người dân chủ động trình báo, giao nộp khẩu súng quân dụng K59 và 24 viên đạn cho Công an xã Tây Hòa ngay sau khi tình cờ nhặt được.

Người dân trình báo giao nộp cá thể rùa núi vàng quý hiếm cho Công an xã Tây Hòa chuyển giao Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa.

Trước đó vào sáng 5/1, ông Vương Tấn Danh (SN 1982, trú tại thôn Phước Mỹ) nhặt được 1 cá thể rùa núi vàng bên đường làng. Biết rõ đây là động vật nguy cấp, quý hiếm nên ông chủ động trình báo Công an xã Tây Hòa tiếp nhận, chuyển giao cho Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa.

Nói đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Trung tá Huỳnh Trung Hiếu, Phó trưởng Công an xã Tây Hòa chia sẻ, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh truy bắt tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật, kết hợp đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, những đóng góp tích cực của người dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc rất đáng trân trọng ghi nhận.

Hơn một năm qua, Công an xã Tây Hòa đã chủ động và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đấu tranh làm rõ 12 vụ phạm pháp hình sự gồm 21 bị can. Nổi bật nhất là cuộc truy xét ba ngày đêm, bắt giữ Phạm Hồng Vinh (SN 1998), Đăng Huy Hoàng (SN 2011, cùng trú thôn Định Thọ, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk đã tung chiêu “ăn bay” điện thoại của chị Nguyễn Thị Châu, chủ quán giải khát ở thôn Phước Thành Đông, xã Tây Hòa.

Đề cập đến hành động gần dân, giúp dân, Thượng tá Trần Xuân Thủy nhớ lại, trong trận lũ lịch sử tháng 11/2025, hàng trăm lượt CBCS Công an xã Tây Hòa dầm mình trong mưa lũ, ngược xuôi đến từng thôn, xóm, phối hợp các lực lượng sơ tán, cứu nạn, cứu hộ hàng trăm người dân. Dấu ấn đậm nét nhất tổ công tác gồm 3 CBCS cùng 2 thành viên tổ ANTT thôn Phú Thứ vượt lũ, cứu nạn 7 người là trẻ em, già yếu, tai biến trong căn nhà của bà Dương Thị Mỹ Lệ. Sau lũ, Công an xã Tây Hòa huy động hơn 650 công lao động của CBCS phụ việc, thi công xây dựng 15 căn nhà cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Tổ công tác của Công an xã Tây Hòa vượt lũ cứu nạn 7 người trong một căn nhà.

Cũng từ các hoạt động gần dân, quản lý giáo dục người lầm lỗi, Công an xã Tây Hòa đã lập thủ tục đề xuất cho 4 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn chính sách xã hội 280 triệu đồng để sản xuất chăn nuôi.

CBCS Công an xã Tây Hòa tham gia phụ việc xây dựng 15 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" tại địa phương.

Bên cạnh việc đảm nhận chăm sóc, hỗ trợ hai cháu Nguyễn Hữu Phước, Lê Tú Uyên trong mô hình “Con nuôi Công an xã” với định suất mỗi cháu 500.000 đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi, hơn 1 năm qua Công an xã Tây Hòa còn nhận đỡ đầu 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn với định suất mỗi cháu 300.000 đồng/tháng. Ngoài ra, con nuôi, con đỡ đầu còn được hỗ trợ sách vở, bút mực, dụng cụ học tập, quà tặng trong các dịp khai giảng năm học mới, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán…