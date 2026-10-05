Philippines triệt phá ổ nhóm lừa đảo trực tuyến, bắt 244 nghi phạm người nước ngoài

Một ổ nhóm lừa đảo trực tuyến bị phát hiện ở Manila, Philippines

Theo Cục Di trú Philippines, tối 3-10, lực lượng quân đội phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật đã đồng loạt đột kích 2 địa điểm tại đảo Mindanao ở miền Nam nước này.

Tại địa điểm thứ nhất, cảnh sát bắt giữ 111 người, phần lớn là công dân Trung Quốc và 2 người Campuchia.

Tại địa điểm thứ hai, 131 người nước ngoài khác bị bắt, phần lớn cũng là người Trung Quốc, cùng với công dân Malaysia, Indonesia và Myanmar.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn thiết bị máy tính, điện thoại di động, máy tính xách tay và thẻ SIM.

Chính quyền Manila đã ban hành lệnh cấm các công ty điều hành trò chơi trực tuyến Philippines (POGO) từ năm 2024, với lý do các băng nhóm tội phạm có tổ chức lợi dụng POGO làm vỏ bọc cho các hoạt động buôn người, rửa tiền, lừa đảo trực tuyến, bắt cóc...

Đây được đánh giá là vụ triệt phá POGO lớn nhất năm 2026. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi luật di trú đối với người nước ngoài vi phạm điều kiện lưu trú và đảm bảo Philippines không bị lợi dụng làm căn cứ cho các hoạt động phi pháp" - ông Joel Viado, Cục trưởng Cục Di trú Philippines cho biết.

Hiện chính phủ Philippines đang điều tra hành vi buôn người liên quan đến một số đối tượng bị bắt, số còn lại sẽ bị trục xuất.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, ông Ji Lingpeng nói: "Chúng tôi đang liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật Philippines để làm rõ chi tiết vụ việc. Luật pháp Trung Quốc cấm mọi hình thức đánh bạc, bao gồm cả công dân Trung Quốc đánh bạc ở nước ngoài hoặc làm việc cho các công ty cờ bạc".

Theo Al Jazeera, AFP