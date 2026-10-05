Hành vi thổi bệnh, nâng giá tại Phòng khám đa khoa Thái Hà
Qua công tác nắm tình hình, Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, đã phát hiện vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh của Phòng khám 11 Thái Hà. Phòng an ninh chính trị nội bộ đã chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố và Phòng kiểm tra lĩnh vực Y tế - Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng loạt chiêu trò trục lợi của phòng khám này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hanh-vi-thoi-benh-nang-gia-tai-phong-kham-da-khoa-thai-ha-420850.htm