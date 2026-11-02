Thay đổi tư duy phát triển logistics

Sáng 2/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, logistics và hạ tầng logistics của đất nước đã có bước phát triển tích cực, tuy nhiên chi phí vẫn cao, ước tính chiếm 16-17% GDP, cao hơn so với bình quân thế giới và cơ cấu bị mất cân đối, đường bộ là chủ yếu trong khi đường sắt có lợi thế, chi phí thấp lại chưa khai thác hiệu quả.

Nguồn: VTV