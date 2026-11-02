Hà Nội ưu tiên đầu tư, nâng cấp 5 cụm Cảng hàng hoá

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch 424/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU ngày của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 34 CTr/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Phối cảnh một Cảng hàng hoá tại thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, giải pháp của Kế hoạch số 112-KH/TU thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, quản lý điều hành của UBND thành phố. Phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, thương mại và logistics của cả nước…

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là ưu tiên đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối khu công nghiệp, cảng và bến thủy nội địa theo quy hoạch: Mạng lưới đường thủy nội địa gồm 5 cụm Cảng hàng hóa (24 cảng trên lưu vực các sông Hồng, sông Đáy, sông Công, sông Đuống), và 1 cụm Cảng hành khách: Cụm cảng khách Hà Nội trên các sông Hồng, Đuống, Công, Đáy.

Phát triển dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng hàng hóa kết nối Hà Nội với các cảng biển và trung tâm logistics vùng; Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển hệ thống phân phối, trung tâm logistics, kho lạnh, cơ sở bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản, hải sản phục vụ thị trường Thủ đô và các địa phương.

UBND thành phố sẽ chỉ đạo các ngành, hiệp hội, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, quảng bá và giới thiệu sản phẩm thủy sản, hải sản và các sản phẩm đặc trưng của địa phương ven biển. Xây dựng chuỗi liên kết hạ tầng hình thành hành lang kinh tế biển thế hệ mới từ Hà Nội - Hưng Yên - Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Cùng với đó là đẩy mạnh hợp tác, liên kết xây dựng các chương trình du lịch kết nối Thủ đô với các tỉnh, thành phố có thế mạnh về du lịch biển như: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Hà Nội - Thanh Hóa - Nghệ An; Hà Nội - Các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải Bắc Bộ.

Thành phố cũng sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch Thủ đô tại các thị trường du lịch biển trọng điểm; đồng thời tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm du lịch liên kết vùng trên nền tảng số, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; tạo điều kiện để doanh nghiệp Thủ đô tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị liên quan đến kinh tế biển…