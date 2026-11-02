Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH): Lãi hơn 1.267 tỷ đồng sau 9 tháng, hàng tồn kho gần 30.000 tỷ

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã ck: KDH) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 và 9 tháng đầu năm với những con số ấn tượng.

Doanh thu quý III lao dốc, lợi nhuận giảm gần 68%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần hơn 41,4 tỷ đồng, giảm 96,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, chuyển nhượng bất động sản chỉ mang về gần 25 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 1.080 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt hơn 12,9 tỷ đồng, giảm 7,2%, trong khi doanh thu từ hoạt động cho thuê đạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Doanh thu sụt giảm mạnh kéo lợi nhuận gộp xuống còn 6,15 tỷ đồng, giảm 99,2% so với cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm 38,1%, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và cho vay. Đáng chú ý, Khang Điền ghi nhận hơn 132,7 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên kết, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản thu nhập này.

Ở chiều chi phí, chi phí tài chính tăng từ gần 2,7 tỷ đồng lên hơn 12,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt gần 50,9 tỷ đồng, tăng 6,7%. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm mạnh từ 71,5 tỷ đồng xuống còn hơn 16 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí hoa hồng và hỗ trợ khách hàng cùng giảm.

Kết quả, Khang Điền báo lãi sau thuế quý III/2026 đạt 168,7 tỷ đồng, giảm 67,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Khang Điền đạt hơn 483,4 tỷ đồng, giảm 83,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.267,7 tỷ đồng, tăng 50,8%.

Năm 2026, Khang Điền đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 84,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tồn kho gần 30.000 tỷ đồng, nợ vay tăng 75%

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Khang Điền đạt 43.310 tỷ đồng, tăng 27,1% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị 29.912 tỷ đồng, tương đương 69,1% tổng tài sản và tăng 28,6% so với đầu năm. Khoản mục này chủ yếu tập trung tại các dự án bất động sản đang xây dựng dở dang. Đáng chú ý, phần lớn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc các dự án đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng.

Ở chiều tích cực, tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối quý III đạt hơn 6.199 tỷ đồng, tăng 143,6% so với đầu năm.

Tuy nhiên, áp lực nợ phải trả cũng gia tăng đáng kể. Tổng nợ phải trả của Khang Điền đạt hơn 23.165 tỷ đồng, tăng 79,4% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 1.863 tỷ đồng, tăng 189%. Đáng chú ý, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn lên 17.776 tỷ đồng, tăng 75,1% so với đầu năm và chiếm 76,7% tổng nợ phải trả. Các khoản vay chủ yếu đến từ ngân hàng.