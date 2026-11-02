Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ định kỳ rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo kết quả GRDP từng quý, cụ thể hóa nhiệm vụ Chính phủ giao và phấn đấu GRDP cả năm tăng 10,07%.

Trong 9 tháng, GRDP thành phố ước tăng 7,89%, xếp thứ 29/34 tỉnh, thành phố cả nước và thứ 2/5 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thấp hơn 0,72 điểm phần trăm so với kịch bản (8,61%).

Dù chưa đạt kế hoạch, tăng trưởng quý III chuyển biến tích cực, đạt 9,29%, so với 7,37% ở quý I và 6,77% ở quý II; đưa mức tăng 6 tháng từ 7,09% lên cải thiện đáng kể đà tăng trưởng chung.

Hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là giao thông chiến lược, kết nối liên vùng và logistics chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, năng lực cạnh tranh và chi phí sản xuất, kinh doanh.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại Đồng Tháp, GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 7,44%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,86%, dịch vụ tăng 8,23%. Trong 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,47%; xuất khẩu đạt 8,41 tỷ USD, tăng 7,51%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 160.300 tỷ đồng, tăng 15,55%.

Tỉnh thu hút 23 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký gần 10.778 tỷ đồng; thành lập mới 2.577 doanh nghiệp. Đến ngày 30/10, thu ngân sách đạt 19.798 tỷ đồng, bằng 83,27% dự toán; giải ngân đầu tư công đạt 7.600 tỷ đồng, bằng 66,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh. Tuy nhiên, tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng; hạ tầng, nguồn lực đầu tư và năng lực sản xuất mới chưa tương xứng tiềm năng.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Vĩnh Long đạt GRDP 9 tháng ước 189.558 tỷ đồng, tăng 7,44% so với cùng kỳ; quý I tăng 6,63%, quý II tăng 7,97% và quý III tăng 7,73%. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,16%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,86%; dịch vụ tăng 8,23%.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp bám sát mục tiêu tăng trưởng được giao, xây dựng kịch bản điều hành cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm; phân công rõ trách nhiệm lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra cơ sở và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn.

Phó Thủ tướng lưu ý địa hình sông nước, nền đất yếu làm tăng chi phí san lấp, xử lý nền móng và xây dựng khu công nghiệp. Hạ tầng giao thông liên vùng, logistics, cảng biển và hạ tầng số còn hạn chế, ảnh hưởng sức cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã cũng cần được quan tâm khi nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện và một phần nhiệm vụ cấp tỉnh được chuyển về cấp xã, trong khi năng lực, điều kiện thực thi ở một số nơi còn hạn chế.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo Phó Thủ tướng, các địa phương cần nhận diện đầy đủ khó khăn, đánh giá đúng thực chất để có giải pháp phù hợp; khó khăn không đồng nghĩa với không thể tăng trưởng. Ba địa phương phải bám sát nghị quyết của Chính phủ, kết luận của Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ tình hình thực tế xây dựng kịch bản chi tiết, tránh mục tiêu chung chung, thiếu giải pháp cụ thể.

Kịch bản cần xác định đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực; tính toán cụ thể sản lượng, giá trị các mặt hàng nông nghiệp có lợi thế như lúa gạo, tôm, cá. Lãnh đạo địa phương phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn; các sở, ngành chủ động nắm bắt và tham mưu tháo gỡ khó khăn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu tăng trưởng phải là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Các địa phương cần sớm triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư công năm 2027; phân bổ vốn sớm để triển khai ngay từ đầu năm.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dự án tồn đọng, chậm tiến độ; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng và nguồn lực. Giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển lâu dài.