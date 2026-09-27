Thâu đêm dò luồng cá cơm trên biển Quảng Ngãi

Dò luồng cá giữa đêm

Sau chuyến biển, tàu KH 93539 của ông Võ Văn Lua trở về cảng Tịnh Kỳ với khoảng 13 tấn cá cơm. Khi tàu vừa cập bến, cá trong khoang nhanh chóng được chuyển lên bờ để thương lái thu mua.

Tàu cập bến, cá trong khoang được ngư dân chuyển lên bờ.

Để có được mẻ cá này, tàu của ông Lua phải di chuyển qua nhiều vùng biển, liên tục dò tìm nơi cá tập trung. Khi phát hiện luồng cá, ngư dân sử dụng ánh đèn để thu hút cá nổi lên gần mặt nước rồi mới thả lưới khai thác.

Theo ông Lua, việc tìm cá không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà trong quá trình đánh bắt, các tàu thường xuyên trao đổi thông tin về vị trí xuất hiện của đàn cá.

"Nếu gặp vùng biển có nhiều cá, tàu có thể ở lại khai thác trong nhiều ngày; ngược lại, ngư dân phải tiếp tục di chuyển để tìm luồng mới. Chỗ nào có nhiều mình làm được nửa tháng, tùy cá”, ông Lua nói.

Mùa khai thác cá cơm trên vùng biển Quảng Ngãi thường bắt đầu từ đầu tháng 8 âm lịch và kéo dài đến tháng 2 âm lịch năm sau.

Cách đó không lâu, tàu QNG 91145 cũng cập cảng với khoảng 7 tấn cá cơm sau chuyến đánh bắt ở vùng biển cách bờ chừng 15 đến 20 hải lý.

Theo ông Nguyễn Văn Xí, thuyền viên trên tàu QNG 91145, mỗi chuyến biển của ngư dân bắt đầu từ khoảng 12 giờ trưa và kéo dài đến 5 giờ sáng hôm sau. Sau một đêm đánh bắt, tàu lại quay về bến để đưa cá lên bờ.

“Sản lượng mỗi chuyến không giống nhau; có những hôm gặp luồng cá lớn, tàu đánh bắt được vài chục tấn”, ông Xí nói.

Cảng cá Tịnh Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Mùa khai thác cá cơm trên vùng biển Quảng Ngãi thường bắt đầu từ đầu tháng 8 âm lịch và kéo dài đến tháng 2 âm lịch năm sau. Khi cá vào mùa, hàng trăm tàu cá của ngư dân địa phương đồng loạt vươn khơi, bám biển tìm luồng cá.

Tàu đầy cá, bến cảng thêm việc làm

Những chuyến tàu trở về không chỉ mang theo cá cơm mà còn kéo theo một nhịp lao động tất bật trên bờ. Ngay khi cá được đưa khỏi khoang tàu, từng sọt nhanh chóng chuyển đến khu vực tập kết. Người cân cá, người phân loại, người vận chuyển.

Hàng chục lao động hậu cần địa phương thường có mặt từ sáng sớm, người cân cá, người phân loại, người vận chuyển.

Khi nhiều tàu cùng cập bến, không khí tại cảng càng trở nên khẩn trương. Hàng chục lao động hậu cần địa phương thường có mặt từ sáng sớm để đưa cá lên bờ, phân loại, cân ký rồi vận chuyển lên xe đông lạnh hoặc chuyển đến các lò hấp.

Thời gian làm việc mỗi ngày phụ thuộc vào lịch tàu cập cảng và sản lượng cá đánh bắt được. Bà Nguyễn Thị Đào, lao động hậu cần ở xã Tịnh Khê, cho biết mỗi khi tàu vô bến là cần khoảng 30 - 40 người làm liên tục cho kịp thời gian tàu tiếp tục ra khơi.

"Nhờ có mùa cá cơm mà chị em chúng tôi có công việc ổn định hằng ngày, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống”, bà nói.

Người dân có thêm thu nhập từ phụ việc mỗi khi tàu đưa cá cơm vào bến.

Theo ghi nhận, công việc tại cảng mang lại thu nhập khoảng 200.000 - 300.000 đồng/người/ngày cho lao động địa phương. Cá cơm hiện được thu mua với giá khoảng 15.000 - 20.000 đồng/kg.

Theo Ban Quản lý cảng cá Tịnh Kỳ, bình quân mỗi ngày có hơn 30 lượt tàu cập cảng để giao dịch cá cơm. Lượng tàu ra vào thường xuyên khiến hoạt động mua bán, vận chuyển và sơ chế cá tại khu vực cảng luôn nhộn nhịp trong mùa khai thác.

Lãnh đạo xã Tịnh Khê cho biết, mùa cá cơm mang lại thêm nguồn thu cho cả ngư dân lẫn lao động làm việc tại cảng. Năm nay, cá cơm được mùa nên thu nhập của người dân cũng tốt hơn.

Nghề chế biến cá cơm khô cũng tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Không chỉ tiêu thụ cá tươi, nghề chế biến cá cơm khô cũng tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Hiện trên địa bàn xã có 10 cơ sở chế biến cá cơm khô, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Di Linh