Khởi tố hai thiếu niên 16 tuổi chặn đường, cướp tài sản

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa điều tra, làm rõ hai vụ cướp tài sản xảy ra tại phường Phong Cốc và phường Liên Hòa vào tháng 8/2026. Hai đối tượng được xác định là N.T.Đ. (SN 2010, trú phường Phong Cốc) và T.Đ.N. (SN 2010, trú phường Hà Lầm).

Hình ảnh N.T.Đ và T.Đ.N tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAQN

Theo kết quả điều tra, khoảng 20 giờ ngày 22/8, N.T.Đ và T.Đ.N.uống bia tại một quán trong khu đô thị Cienco 5, phường Cao Xanh. Tại đây, Đ. rủ N. đến khu vực thị xã Quảng Yên cũ để cướp tài sản của người đi đường. N. đồng ý và cả 2 thực hiện ngay trong đêm.

Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 23/8, hai đối tượng đi xe máy đến khu vực phường Phong Cốc, chạy chậm quanh các khu dân cư để tìm người sơ hở. Trên đường đi, Đ. nhặt một vỏ chai bia thủy tinh làm hung khí.

Đến khoảng 1 giờ, tại đường dân sinh trước cổng Trường Tiểu học Tiền Phong, khu phố Tiền Phong, phường Liên Hòa, hai đối tượng phát hiện anh N.Q.T. (SN 2009) đang điều khiển xe máy một mình. Đ. điều khiển xe chặn đầu phương tiện của anh T. Sau đó, hai đối tượng sử dụng vũ lực tấn công anh T., cướp chiếc xe máy Honda Wave, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định trước đó, khoảng 2 giờ ngày 21/8, Đ. và N. đã bàn bạc rồi đi xe máy đến khu phố Yên Hải, phường Phong Cốc. Tại đây, hai thiếu niên chặn xe của anh L.V.A. đang chở anh B.V.Q. (cùng SN 2010, trú phường Phong Cốc), dùng vũ lực cướp hai điện thoại. Các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân mở mật khẩu điện thoại trước khi rời đi.

Hai chiếc điện thoại sau đó được bán tại một cửa hàng ở phường Cao Xanh với tổng số tiền 3,5 triệu đồng. Số tiền này được các đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.Đ. và T.Đ.N. về hành vi “Cướp tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.