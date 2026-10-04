Đại uý Hồ Đình Khánh nhiều lần dũng cảm cứu dân trong mưa bão

Vượt mưa bão cứu đồng bào

Một trong những hình ảnh dũng cảm của Đại uý Hồ Đình Khánh được ghi lại là trong vụ cứu 4 nạn nhân bị kẹt trong ngôi nhà bị sập giữa tâm bão số 10 hồi tháng 9/2025.

Theo đó, vào hồi 2h 55’ ngày 29/09/2025, Trung tâm 114 thuộc phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo tại số nhà 159, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An có 4 người dân đang bị mắc kẹt trong ngôi nhà đã bị bão làm sập. Đại uý Hồ Đình Khánh nhớ lại: "Lúc đó, tôi đang trực tại đơn vị và được chỉ huy đội điều động lên xe tham gia cứu nạn, cứu hộ".

Giữa tâm bão, Đại uý Hồ Đình Khánh cùng đồng đội nhanh chóng lên đường. Khi tới nơi, đồng chí Khánh được giao làm tổ trưởng tổ trinh sát, đồng thời thực hiện nhiệm vụ cứu 4 nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà tốc mái và sập cấu kiện.

Hình ảnh Đại uý Hồ Đình Khánh xông vào ngôi nhà bị sập cứu 4 nạn nhân bị mắc kẹt trong mưa bão.

“Tại thời điểm tâm bão đang đổ bộ, nhận thấy mưa to, gió đang thổi rất mạnh, việc tiếp cận nạn nhân lúc này gặp nhiều khó khăn. Lúc tiếp cận ở ngoài cửa thì bị tôn và cây do gió bão thổi mạnh đã bịt kín lối vào nhà, tôi và các đồng đội phải dùng các phương tiện chuyên dụng để cắt và phá dỡ để nhanh chóng vào nhà và tiếp cận 4 nạn nhân. Nhưng trong nhà lúc đó mái tôn đã bị thổi bay, các cấu kiện bị sụp đổ che chắn lối vào nhà, các nạn nhân đang trong trạng thái hoảng loạn, 1 nạn nhân bị mái sập và bị xà gồ sắt rơi vào mặt và bả vai, bị thương nặng. Vừa tiếp cận, tôi và các đồng đội nhanh chóng sơ cứu người bị thương, đã trấn an các nạn nhân và đưa nạn nhân ra ngoài lên xe chữa cháy và đưa nạn nhân tới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu”, Đại uý Hồ Đình Khánh xúc động nhớ lại.

Hình ảnh xúc động khi Đại uý Hồ Đình Khánh cùng đồng đội kịp thời đưa một cháu bé nhập viện trong mưa bão.

Vừa cứu các nạn nhân thoát khỏi hiểm nguy, chưa kịp về đơn vị, anh cùng tổ công tác lại tiếp tục nhận được tin báo cứu nạn của người dân. Theo đó, một người dân bị mắc kẹt trong xe ô tô do mưa bão tại cầu vượt đường 72m thuộc phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Lúc đó là 5h10’ phút cùng ngày. Dù vừa xuyên đêm mưa bão cứu 4 người bị nạn, nhưng nhận tin báo, anh lại cùng đồng đội nhanh chóng lên đường.

Khi tới nơi, bằng những kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác cứu nạn, Đại uý Hồ Đình Khánh tiếp tục được giao nhiệm vụ cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong ô tô.

Tại thời điểm đó, mưa rất to, gió đang thổi mạnh, mực nước đang dâng cao việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Lúc tiếp cận nước đã dâng ngang nửa xe ô tô, đại uý Hồ Đình Khánh cùng đồng đội phải dùng các phương tiện CNCH chuyên dụng để cắt và phá dỡ ô tô để nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài và dìu đến chỗ trú bão an toàn.

Đến những hình ảnh đẹp viral trên mạng

Khác với hình ảnh dũng cảm, quyết liệt xông vào những vùng nguy hiểm để nhanh chóng cứu người bị nạn, Đại uý Hồ Đình Khánh ngoài đời giản dị và khiêm tốn với nụ cười toả nắng. Ít ai nghĩ anh chính là người có nhiều hình ảnh, clip viral trên mạng xã hội bởi những hành động dũng cảm.

Gần đây nhất, hình ảnh anh cùng đồng đội vừa dùng các biện pháp nghiệp vụ để trấn an, thuyết phục và cứu một người đàn ông có biểu hiện bất thường đang chạy nhảy trên mái tầng 3 của một nhà tại khu đô thị Cửa Tiền.

Clip được người dân ghi lại khoảnh khắc Đại uý Hồ Đình Khánh cùng đồng đội dùng phương tiện chuyên dụng cứu người đàn ông từ trên mái nhà tầng 3 xuống an toàn.

Theo đó, khoảng 21h42’ ngày 20/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người đàn ông có biểu hiện bất thường, leo lên mái nhà tại khu đô thị mới Cửa Tiền, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sự cố, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Clip ghi lại hình ảnh Đại uý Hồ Đình Khánh cùng đồng đội đưa người bị nạn đi cấp cứu trong mưa bão.

Ngay sau khi nhận được sự phân công chỉ huy đội, Đại uý Hồ Đình Khánh cùng 14 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương cơ động đến hiện trường, nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, xác định nạn nhân là một người đàn ông có biểu hiện không làm chủ được hành vi, liên tục chạy, nhảy trên mái tầng 3 của ngôi nhà, ở độ cao khoảng 10m so với mặt đất và có ý định nhảy xuống.

Đại uý Hồ Đình Khánh (thứ 3 từ bên phải sang) vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác.

Lúc tiếp cận, nạn nhân di chuyển không định hướng, có biểu hiện hoảng loạn, tiềm ẩn nguy cơ rất cao bị rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Xung quanh hiện trường có rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, nhiều người quay phim, chụp ảnh, phát trực tiếp trên mạng xã hội, gây khó khăn cho công tác triển khai lực lượng, phương tiện và có nguy cơ tác động tiêu cực đến tâm lý của nạn nhân.

Trước tình hình trên, tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, triển khai đệm hơi tại vị trí có khả năng nạn nhân bị rơi xuống, chủ động phương án bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất hậu quả nếu tình huống bất ngờ xảy ra.

Tại hiện trường, Đại uý Khánh được phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp cận, vận động, giải cứu nạn nhân. Đại uý Khánh đã trực tiếp lên giỏ thang của xe thang cứu nạn để tiếp cận nạn nhân ở độ cao từ mái nhà tầng 3. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng cứu nạn tiếp cận, nạn nhân có biểu hiện hoảng loạn, liên tục chạy từ mái nhà này sang mái nhà khác, khiến việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh trực tiếp kiên trì trò chuyện, vận động, động viên và trấn an tinh thần nạn nhân; từng bước tạo sự tin tưởng, giúp nạn nhân giảm hoảng loạn và ổn định tâm lý. Sau gần một giờ vận động, thuyết phục, đến khoảng 22h50’ cùng ngày, Đại uý Khánh đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế, hướng dẫn, hỗ trợ nạn nhân bước lên giỏ thang của xe thang chữa cháy, phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ đưa nạn nhân xuống mặt đất an toàn.

Hay trước đó, hình ảnh anh cùng đồng đội xuyên mưa bão cứu và đưa một thai phụ đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo đó, vào hồi 7h ngày 29/9/2025, Trung tâm 114 Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo CNCH từ người dân với nội dung: Có 1 người phụ nữ mang thai cần đến bệnh viện tại căn hộ 1809, tầng 18, tòa chung cư CT2, đường Nguyễn Quốc Trị phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Với vai trò là tổ trưởng trực tiếp làm nhiệm vụ cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong căn hộ, Đại uý Hồ Đình Khánh đã cùng đồng đội nhanh chóng tiếp cận khu vực chung cư. Tuy nhiên, do tình hình mưa bão phức tạp, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, không có điện nên anh cùng đồng đội phải di chuyển bằng cầu thang bộ lên tầng 18 để tiếp cận nạn nhân. Khi tiếp cận, thấy nạn nhân đang trong trạng thái hoảng loạn nên anh cùng đồng đội đã trấn an tinh thần rồi dùng cáng CNCH để đưa nạn nhân từ tầng 18 xuống tầng 1 và đưa nạn nhân lên xe chuyên dụng đến Bệnh viện Sản nhi để nhập viện an toàn.

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, nhiều lần góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, Đại uý Hồ Đình Khánh 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành khen thưởng.