Xử lý 15 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, từ ngày 30-8 đến 29-9, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 14 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đã xử lý hành chính 15 vụ liên quan đến nhãn hiệu; xử lý 15 đối tượng vi phạm; tổng số tiền xử phạt là 349,5 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 273,9 triệu đồng; buộc tiêu hủy 1.308 đơn vị sản phẩm là quần áo, giày dép, mắt kính, phụ tùng xe máy, trang sức, đồng hồ các loại, ốp lưng điện thoại.

Sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: Lan Phương

Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố và đang điều tra 9 vụ án, 5 bị can về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đồng thời, tiếp tục khởi tố mới 3 vụ án về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” với số lượng tang vật gồm 2.012 sản phẩm quần áo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và 6.200 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs.

Cũng theo báo cáo, vi phạm sở hữu trí tuệ chủ yếu tập trung ở các nhãn hiệu nổi tiếng. Nhất là nhóm hàng tiêu dùng, thời trang, phụ kiện, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, phụ tùng xe máy và các sản phẩm phục vụ khách du lịch. Một số đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, livestream bán hàng, kinh doanh không cửa hàng, cất giấu hàng hóa tại các kho kín và giao hàng qua đơn vị vận chuyển để né tránh kiểm tra. Có trường hợp còn sử dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh, quảng cáo, bao bì, tem nhãn tương tự sản phẩm chính hãng; đăng ký tên miền, tài khoản mạng xã hội gần giống nhãn hiệu nổi tiếng nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

MÃ PHƯƠNG