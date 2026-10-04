Điều tra vụ cô gái tử vong sau khi bị đâm tại nhà trọ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 3-10, tại một nhà trọ trên đường Lê Lợi (thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn), Trần Minh Hiểu (1988, trú thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn) đến tìm chị Nguyễn Thị B.D. (1999, trú thôn Hà Lòng, xã KDang, tỉnh Gia Lai) để nói chuyện.

Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, Hiểu đi nhậu cùng bạn rồi điều khiển xe máy đến nhà trọ của chị D. Khi đến nơi, Hiểu phát hiện chị D. đang ở trong phòng cùng anh Đ.T.S. (1995, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Sau đó, Hiểu về nhà lấy dao rồi quay lại phòng trọ, đâm chị D. và anh S. Gây án xong, Hiểu đến Công an xã Tây Sơn đầu thú.

Hai nạn nhân được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị D. đã tử vong; anh S. đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Vy