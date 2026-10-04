“Chạm” mùa biển vắng

Trải nghiệm hoạt động đan lưới.

Nhiều du khách khi đi du lịch biển không chỉ tắm, thưởng thức hải sản... mà còn muốn khám phá chiều sâu văn hóa làng biển, đặc biệt là tham gia các hoạt động đánh bắt cá cùng ngư dân. Chương trình “Chạm nhịp sống làng chài” tại phường Tĩnh Gia sẽ đưa du khách tham gia công việc của người ngư dân hàng ngày như kéo lưới, đan lưới, gỡ, phân loại cá... Trong đó, kéo lưới là hoạt động thu hút đông đảo du khách. Khi tham gia, du khách được cùng nắm dây lưới, kéo từng nhịp theo hướng dẫn của người dân. Mẻ lưới càng tiến gần bờ, sự háo hức càng tăng. Những con cá bắt đầu hiện ra, quẫy tanh tách trong làn nước, có con còn tìm cách bật khỏi lưới. Tiếng gọi nhau, tiếng cười xen lẫn tiếng cá quẫy khiến không khí trên bãi biển trở nên rộn ràng. Du khách vừa kéo lưới, vừa hồi hộp chờ xem biển mang về những gì trong mẻ lưới hôm ấy.

Chị Nguyễn Thị Phương, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi từng đi biển nhiều lần, nhưng chủ yếu là tắm biển, ăn hải sản, nghỉ dưỡng. Lần đầu tiên được trực tiếp kéo cá với ngư dân, cảm giác rất thú vị. Việc tự tay kéo mẻ lưới từ biển vào bờ rất khác với việc đứng nhìn, càng kéo thấy mẻ lưới càng nặng thì cảm thấy hồ hởi vì biết rằng biển hôm nay cho “lộc”. Sự thích thú ấy còn kéo dài khi mẻ lưới được đưa lên bờ, du khách cùng ngư dân phân loại cá ngay tại bãi, với đủ loại tôm, cá, mực.... Với nhiều du khách, đây là lần đầu tiên họ được trực tiếp chạm vào hải sản vừa được đánh bắt từ biển lên. Chị Lê Lan Phương, du khách đến từ Phú Thọ, chia sẻ “Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là được kéo lưới mà còn là cảm giác lần đầu được “chạm” vào một phần công việc của người dân làng chài. Các con tôi rất thích thú khi vừa được chạy nhảy trên biển vừa bắt cá, điều mà chúng tôi chỉ thấy hình ảnh trên mạng”.

Du khách với lễ hội diều tại biển Sầm Sơn.

Không chỉ kéo cá, du khách đến với “Chạm nhịp sống làng chài” còn được thử đan lưới, đi chợ bán hải sản... Những tấm lưới mỏng, mắt lưới nhỏ, chỉ cần thao tác không đúng là dễ rối, vậy nhưng với ngư dân, đôi tay đã quen nghề cứ thế thoăn thoắt đưa từng sợi cước qua lại, nối những mắt lưới đều tăm tắp. Du khách thử làm, chậm hơn, vụng hơn, luôn phải nhờ ngư dân hướng dẫn lại từng động tác. Ngư dân Hoàng Văn Minh, phường Tĩnh Gia, cho biết: “Đây là những việc chúng tôi làm hằng ngày nên thấy rất bình thường. Nhưng khi du khách đến, họ thích thú, hỏi cách đan lưới, cách gỡ cá, mình mới thấy những việc của mình cũng có cái hay để giới thiệu với khách. Hầu hết du khách đều muốn thử... chúng tôi vui vì được nhiều người biết hơn đến công việc, văn hóa vùng biển”. Những ngư dân như ông Minh, lâu nay vốn quen với biển, với những chuyến đánh bắt nay trở thành những người trực tiếp hướng dẫn du khách. Họ không chỉ hướng dẫn nghề mà còn kể cho du khách nghe những câu chuyện làng biển, giới thiệu vẻ đẹp quê hương bằng tình yêu, lòng tự hào, vậy nên câu chuyện của họ luôn giản dị, chân thật nhưng đầy sức hút.

Trong tháng 9 vừa qua, nhiều địa phương ven biển tổ chức các hoạt động để du khách “chạm” vào đời sống văn hóa làng biển, với sự phối hợp giữa chính quyền và cộng đồng dân cư. Điểm đáng chú ý là mỗi vùng biển tìm một cách riêng để tạo trải nghiệm. Nếu ở Tĩnh Gia, du khách bắt đầu từ một mẻ lưới, theo ngư dân đi qua từng công đoạn của nghề đánh bắt, sau đó thưởng thức hải sản do chính người dân chế biến và tham quan làng nghề nước mắm Ba Làng, thì ở Hải Tiến, không gian biển được khai thác theo một cách khác.

Tại Hải Tiến, chuỗi hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” sẽ đưa du khách tìm hiểu đời sống, sinh hoạt của ngư dân với trải nghiệm kéo rùng (đánh bắt hải sản buổi sáng sớm), theo thuyền đánh bắt hải sản... Bên cạnh đó, còn khám phá không gian văn hóa phố đi bộ, chợ đêm và các hoạt động bên biển được tổ chức để tạo thêm lựa chọn cho du khách. Đặc biệt, những đêm “Chill bên biển” tại cầu cảng Hải Tiến đưa âm nhạc, ánh sáng vào không gian biển, tạo nên một trải nghiệm về đêm khác với những hoạt động ban ngày.

Du khách cùng ngư dân kéo lưới tại biển Hải Hòa.

Cùng là “chạm” vào biển nhưng Sầm Sơn khác với Hải Tiến, Hải Tiến khác với Hải Hòa... mỗi một vùng biển lại tạo ra trải nghiệm khác nhau. Có nơi để du khách chạm vào nghề, vào ẩm thực biển. Có nơi đưa du khách đến gần hơn với làng nghề, văn hóa đời sống, cũng có nơi khai thác không gian biển bằng những hoạt động văn hóa, giải trí về đêm. Sự đa dạng ấy giúp biển hút khách cả bốn mùa trong năm.

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia, cho biết, “Việc đa dạng hóa sản phẩm, nhất là những sản phẩm du lịch văn hóa bản địa, là hướng để địa phương tạo thêm trải nghiệm cho du khách. Khi người dân cùng tham gia, những giá trị vốn có của vùng biển được đưa vào hoạt động du lịch một cách tự nhiên, đồng thời tạo thêm sinh kế và cơ hội để cộng đồng tham gia trực tiếp vào quá trình làm du lịch”.

Biển vì thế có thêm nhiều hoạt động sau mùa cao điểm. Khi du khách không chỉ đến để tắm biển mà còn hòa mình vào cuộc sống ngư dân, thưởng thức sản vật tươi ngon hay ngồi bên biển khi đêm xuống, biển sẽ không vắng bóng du khách.