Cựu cán bộ kiểm lâm lừa đàn em của Tuấn 'thần đèn' 660 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn thần đèn (SN 1974, tại Thanh Hóa) và 12 bị can khác trong vụ án xảy ra tại mỏ Tượng Sơn.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: CA

Trong vụ án này, bị can Hoàng Văn Phú (SN 1987, tại Thanh Hóa), nguyên cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa (sau này là chuyên viên Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa) bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu cán bộ kiểm lâm bị xác định chiếm đoạt 660 triệu đồng của bị can Trịnh Văn Tuấn, đàn em của Tuấn "thần đèn".

Theo kết luận điều tra, ngày 23/10/2023, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 992/TTg-NN về việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở đó, Bộ NN&PTNN cũ có văn bản gửi UBND các tỉnh tham gia ý kiến về tài liệu có liên quan.

Ngày 25/10/2023, Hoàng Văn Phú được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu văn bản của Sở NN&PTNN xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, đơn vị liên quan, tổng hợp tham mưu dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Giữa năm 2024, Phú chủ động gọi điện, gặp gỡ trao đổi với bị can Trịnh Văn Tuấn, thông tin về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia. Phú bảo với Tuấn, có khu vực mỏ nào thì báo trước để Phú kiểm tra, đưa ra khỏi quy hoạch; đổi lại, Tuấn phải đưa cho Phú 60 triệu đồng/mỏ.

Trịnh Văn Tuấn đồng ý và nhờ Phú kiểm tra 11 khu vực, vị trí tọa độ, trong đó có 3 khu vực Tuấn và người quen đã đấu giá tiền cấp quyền khai thác, đang chờ thủ tục cấp Giấy phép khai thác.

Quá trình trao đổi, Phú thông báo các vị trí khu vực do Tuấn gửi đều nằm trong Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia. Bị can nhiều lần báo cho Tuấn biết việc ra Hà Nội gặp các cơ quan chức năng để giúp Tuấn đưa các vị trí nêu trên ra khỏi Quy hoạch.

Trong tháng 8, tháng 9/2024, Tuấn 2 lần trực tiếp tiền cho Phú, mỗi lần 250 triệu đồng tại khu vực gần cổng Viện Nông nghiệp ở Thanh Hóa.

Sau đó, Phú gửi cho Tuấn Quyết định số 895/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia nhưng không gửi bản đồ quy hoạch và các tài liệu liên quan, đồng thời yêu cầu Tuấn đưa nốt số tiền còn lại theo như thỏa thuận.

Do tin tưởng Phú nên cuối tháng 11 và tháng 12/2024, Tuấn tiếp tục đưa số tiền 160 triệu đồng cho Phú, gồm 1 lần đưa tiền mặt 100 triệu đồng tại khu vực gần cổng Viện Nông nghiệp và 1 lần chuyển khoản 60 triệu đồng.

Kết quả điều tra, xác định, trong 11 vị trí, khu vực mỏ do Trịnh Văn Tuấn gửi Hoàng Văn Phú có 3 khu vực nằm trong quy hoạch, sau đó được điều chỉnh đưa ra khỏi Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia. Việc đưa 3 vị trí ra khỏi quy hoạch là căn cứ theo các văn bản phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017 và năm 2020.

Đối với 8 vị trí, khu vực còn lại không nằm trong quy hoạch và không bị điều chỉnh theo Quyết định số 895/QĐ-TTg.

Tại CQĐT, Phú thừa nhận bản thân không có thẩm quyền hay có tác động gì để điều chỉnh quy hoạch 11 vị trí khu vực mỏ của Trịnh Văn Tuấn, mà chỉ trao đổi, cung cấp các thông tin. Số tiền chiếm đoạt, Phú sử dụng cá nhân và đã nộp khắc phục toàn bộ.