Qua mặt công ty trộm 3 tấn hạt nhựa, 5 nhân viên rủ nhau ra đầu thú

Ngày 4/10, Công an TP Đồng Nai cho biết Đồn Công an KCN Biên Hòa vừa khẩn trương xác minh, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam, KCN Biên Hòa 2.

Ngày 1/10, Đồn Công an KCN Biên Hòa tiếp nhận thông tin từ Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam về việc qua kiểm kê kho, doanh nghiệp phát hiện thiếu 3 tấn hạt nhựa ABS, trị giá theo hồ sơ hơn 263 triệu đồng.

Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an KCN Biên Hòa triển khai xác minh, thu thập tài liệu, làm việc với những người liên quan và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

5 nhân viện trộm cắp tài sản của công ty tại Đồn Công an. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 2/10, 5 người liên quan gồm tài xế, lơ xe, công nhân và quản lý kho của công ty đã đến Đồn Công an KCN Biên Hòa đầu thú, khai nhận hành vi.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện 3 lần trộm cắp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 3 tấn hạt nhựa ABS của Công ty Tenma trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2026.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

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