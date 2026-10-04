Thái Nguyên xử lý hàng trăm trường hợp đưa tin xấu độc trên mạng xã hội

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, xử lý 423 vụ với 428 đối tượng đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin xuyên tạc, tiêu cực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức.

Trong số này, 60 vụ với 63 đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền 407 triệu đồng liên quan đến các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc.

Các trường hợp vi phạm còn liên quan đến việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định pháp luật.

Công an xã Phú Bình làm việc với trường hợp có tương tác với các bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng

Bên cạnh các trường hợp bị xử phạt, lực lượng chức năng đã giáo dục, răn đe 365 đối tượng đăng tải, bình luận thông tin xấu độc, trái chiều hoặc công kích lực lượng công an trên mạng xã hội.

Thời gian tới, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, góp phần xây dựng môi trường thông tin trên không gian mạng lành mạnh.