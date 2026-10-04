359 giáo sư tại các đại học quốc gia Hàn Quốc bị kỷ luật, 58 người buộc thôi việc hoặc cách chức

Một giáo sư ngoài 40 tuổi tại một đại học quốc gia ở khu vực Yeongnam, Hàn Quốc, bị buộc thôi việc vào tháng 7 sau khi bị cáo buộc quấy rối tình dục, lạm quyền và có hành vi xúc phạm sinh viên.

Theo cáo buộc, giáo sư này có những lời nói khiếm nhã với các nữ học viên cao học, trong đó có câu “Tôi cần một người bạn gái”. Trong một chuyến công tác, người này được cho là đã đề nghị các nữ học viên chụp ảnh cùng trên giường. Giáo sư cũng bị cáo buộc cô lập những học viên cao học mà mình không có thiện cảm và yêu cầu họ rời khỏi phòng nghiên cứu.

Theo số liệu được tổng hợp ngày 2/10, có tổng cộng 359 giáo sư tại ĐHQG Seoul và 9 đại học quốc gia trọng điểm cấp Vùng của Hàn Quốc bị kỷ luật trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 8/2026 vì các hành vi sai phạm.

Số liệu do các đại học quốc gia cung cấp cho Văn phòng Nghị sĩ Jeong Seong-guk, thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân cho thấy, năm 2021, có 51 giáo sư bị kỷ luật. Con số này tăng lên 81 trường hợp vào năm 2022, trước khi giảm còn 54 trường hợp năm 2023. Trong hai năm 2024 và 2025, mỗi năm ghi nhận 63 trường hợp. Từ đầu năm 2026 đến hết tháng 8, có thêm 47 giáo sư bị kỷ luật.

Cổng chính ĐHQG Seoul ở quận Gwanak, phía Nam Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: NEWS1)

Theo The Chosun Daily, trong tổng số 359 trường hợp, có 157 trường hợp, tương đương 43,7%, chịu các hình thức kỷ luật nghiêm khắc như buộc thôi việc, cách chức, đình chỉ công tác hoặc hạ bậc chức vụ. Trong đó, 58 trường hợp bị buộc thôi việc hoặc cách chức.

Xét theo từng trường, ĐHQG Kyungpook có số giáo sư bị kỷ luật nhiều nhất với 53 trường hợp, tiếp đến là ĐHQG Kangwon với 52 trường hợp, ĐHQG Seoul với 47 trường hợp, ĐHQG Gyeongsang với 46 trường hợp và ĐHQG Jeonbuk với 42 trường hợp.

Vi phạm giao thông chiếm nhiều nhất

Các vi phạm liên quan đến giao thông là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến kỷ luật, với 77 trường hợp, chủ yếu liên quan đến lái xe khi say rượu hoặc điều khiển phương tiện không có giấy phép.

Đứng thứ hai là các sai phạm trong nghiên cứu với 65 trường hợp, bao gồm sử dụng kinh phí nghiên cứu không đúng quy định và vi phạm đạo đức nghiên cứu.

Các hành vi vi phạm liên quan đến tình dục được ghi nhận trong 40 trường hợp, chiếm 11,1% tổng số giáo sư bị kỷ luật. Nhóm này bao gồm các hành vi như quấy rối tình dục, cưỡng ép đụng chạm cơ thể, theo dõi hoặc quấy rối sinh viên và đồng nghiệp.

Mối quan hệ thứ bậc giữa giáo sư và sinh viên được cho là một trong những yếu tố khiến việc xử lý các hành vi sai phạm trong môi trường học thuật gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, học viên cao học thường phụ thuộc vào người hướng dẫn trong quá trình hoàn thành chương trình, nhận bằng và định hướng nghề nghiệp. Một số học viên cho biết, họ gặp khó khăn khi lên tiếng hoặc tự bảo vệ mình nếu giáo sư từng có hành vi sai phạm trở lại trường sau thời gian chịu kỷ luật.

Nghị sĩ Jeong Seong-guk cho rằng, cần tăng cường các biện pháp kỷ luật đối với giáo sư, đồng thời xây dựng cơ chế bảo vệ sinh viên để hạn chế nguy cơ họ trở thành nạn nhân khi những người từng có hành vi sai phạm quay trở lại trường.