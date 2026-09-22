Tháo gỡ vướng mắc cho dữ liệu dùng chung

Tỉnh Lâm Đồng xây dựng phần mềm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, góp phần cung cấp thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung

Số hóa nhiều nhưng chưa liền mạch

Số hóa đang tạo ra một lượng dữ liệu ngày càng lớn trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, đưa dữ liệu lên hệ thống mới chỉ là một bước, để có thể chia sẻ và sử dụng lại giữa các cơ quan cần có sự đồng bộ, cấu trúc và quy trình.

Thực tế này đang bộc lộ tại một số cơ quan, đơn vị. Đến giữa tháng 8, Sở Công thương đã số hóa 914/916 hồ sơ đầu vào, đạt 99,7%; 916/916 kết quả được trả điện tử, đạt 100%. Toàn ngành hiện cung cấp 242 thủ tục hành chính dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Kết quả này cho thấy, phần lớn dữ liệu phát sinh trong giải quyết thủ tục hành chính đã được đưa lên môi trường số. Nhưng số hóa với tỷ lệ cao chưa đồng nghĩa dữ liệu có thể lập tức chia sẻ và “dùng chung” ở một hệ thống khác.

Theo Sở Công thương, việc kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị chưa thật sự đồng bộ. Một số thông tin chưa liên thông nên vẫn phải cập nhật hoặc kiểm tra lại trong quá trình giải quyết hồ sơ. Điều này có nghĩa, dù thông tin đã được tạo lập trên hệ thống của một ngành, cơ quan khác khi cần sử dụng vẫn có thể phải thực hiện thêm các bước đối chiếu, bổ sung.

Để dùng lại, dữ liệu phải có cấu trúc phù hợp, được chuẩn hóa, kết nối giữa các phần mềm và cơ chế cập nhật. Trong khi đó, một số quy trình điện tử vẫn đang trong quá trình rà soát, điều chỉnh và cập nhật khi có thay đổi về quy định pháp luật, thẩm quyền giải quyết, phân cấp, phân quyền nên dữ liệu chưa liên thông đồng bộ.

Chuyển đổi số hướng đến nền tảng dùng chung tại các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Lê Dung

Theo ông Trần Vũ Ngoan, Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng, việc đồng bộ giữa các hệ thống thông tin trong một số trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu khai thác và sử dụng dữ liệu. Một số thông tin chưa được liên thông nên phải cập nhật hoặc kiểm tra lại thông tin trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Một số chỉ tiêu về hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và thanh toán trực tuyến cũng cần tiếp tục thống nhất về phạm vi, cách tính và phương pháp thống kê. Việc này nhằm bảo đảm số liệu giữa các hệ thống, cơ quan, đơn vị có thể đối chiếu, kiểm chứng, hạn chế sai lệch hoặc trùng lặp.

Liên thông để dữ liệu có thể dùng lại

Từ đầu tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các sở, ngành liên quan rà soát yêu cầu nghiệp vụ, khối lượng công việc, thu thập và phân loại dữ liệu.

Mỗi ngành có những hệ thống, phần mềm và nguồn dữ liệu phục vụ nghiệp vụ riêng. Khi đưa các nguồn dữ liệu này vào hệ thống dùng chung, yêu cầu không chỉ là tập hợp dữ liệu về một nơi, mà phải bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác giữa các hệ thống.

Từ đầu tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các sở, ngành liên quan rà soát yêu cầu nghiệp vụ, khối lượng công việc, thu thập và phân loại dữ liệu

Đến nay, trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), toàn tỉnh đã kết nối 22 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, với 2,6 triệu lượt giao dịch. Kho dữ liệu dùng chung đang tập hợp dữ liệu của 15 lĩnh vực, gồm 59 cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin. Tuy vậy, nhiều nguồn dữ liệu vẫn tiếp tục được rà soát, làm sạch và đồng bộ.

Những vướng mắc trong chuyển đổi số vì vậy không chỉ xuất hiện ở từng sở, ngành. Kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu cũng đang đặt ra ở quy mô toàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, cung cấp dữ liệu, không để việc phối hợp và chia sẻ dữ liệu trở thành “điểm nghẽn”.

Theo Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Phúc, chuyển đổi số phải hướng đến kết quả thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng. Với dữ liệu, hiệu quả không dừng ở số hóa, mà phải được thể hiện bằng khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng giữa các cơ quan, đơn vị.